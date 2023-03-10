Для якісного відновлення частини обличчя інженери розробили 3D-модель

На Закарпатті вперше провели реконструкцію обличчя методом аутотрансплантації: пацієнту, який мав важку травму обличчя, сформували нижню щелепу. Хірурги трансплантували частину малогомілкової кістки з судинами, нервами, м’язами, шкірою. Для того, щоб правильно відновити естетику та функціонал щелепи, медики зі Львова виготовили 3D-модель щелепи. Операція тривала 12 годин і пройшла успішно.

Як у четвер, 9 березня, повідомило «Суспільне», операцію провели щелепно-лицеві та мікросудинні хірургита ортопеди Ужгорода, Львова та міст США в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака. Пацієнт – чоловік, який отримав балістичні травми обличчя.

«Там була втрачена майже вся нижня щелепа, не тільки шкіра, а й слизова порожнина рота, шкіра, нижня губа. Виконали мікросудинне хірургічне втручання. Взяли частину малогомілкової кістки з судинами, нервами, м’язами, шкірою і пересадили, заміщували дефект нижньої щелепи. Львівські колеги організували 3D-моделі, щоб відновити естетику та функціонал пацієнту», – повідомив Суспільному завідуючий відділення щелепно-лицьової хірургії Закарпатської обласної клінічної лікарні Олег Лесів.

Фото: Лариса Дахно/Facebook

Як розповів завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Лікарні святого Пантелеймона у Львові Олег Ковтуняк, 3D-моделі створюють для того, щоб правильно і точно визначити положення усіх фрагментів: «Якщо співвідношення не буде правильним, функціонально естетично воно може виглядати нормально, а пацієнт не зможе жувати», – зазначив Олег Ковтуняк.

За його словами, для того, щоб визначити розмір щелепи, щоб повністю відтворити у віртуальному плані кістки лицьового скелета, лікарі проводять фото та комп’ютерну томографію, що є підставою для віртуального планування. Потім інженери та лікарі створюють пластмасові моделі. Відповідно до надрукованої 3D моделі медики підготували та індивідуалізували реконструктивну пластину. Операція тривала 12 годин і пройшла успішно.