Амброзія полинолиста – однорічна інвазивна рослина, батьківщиною якої є Північна Америка

Амброзія полинолиста – одна з найагресивніших карантинних рослин, яка щороку поширюється територією України. Вона не лише швидко займає нові площі, а й становить серйозну загрозу для здоровʼя людей, сільського господарства та природних екосистем. Позбутися цього бурʼяну непросто, однак своєчасні та регулярні заходи допомагають значно стримати його поширення. Про це пише Green Post.

Що таке амброзія

Амброзія полинолиста – однорічна інвазивна рослина, батьківщиною якої є Північна Америка. В Україні вона легко пристосувалася до кліматичних умов і швидко поширилася практично в усіх областях.

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Найчастіше її можна побачити:

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на узбіччях доріг;

біля залізничних колій;

на пустирях;

у дворах;

на занедбаних земельних ділянках;

на сільськогосподарських угіддях.

Рослина має пряме розгалужене стебло та сильно розсічене листя, через що її часто плутають із полином.

Чому амброзія така небезпечна

Сильний алерген

Найбільшу небезпеку становить пилок амброзії, який починає активно поширюватися наприкінці літа.

У чутливих людей він може викликати:

нежить;

чхання;

свербіж очей;

сльозотечу;

кашель;

утруднене дихання;

загострення бронхіальної астми.

Навіть невелика концентрація пилку здатна спричинити сильну алергічну реакцію.

Шкодить урожаю

Амброзія дуже швидко росте й активно поглинає воду та поживні речовини із ґрунту. Через це культурним рослинам бракує вологи й живлення.

Особливо сильно можуть постраждати:

соняшник;

кукурудза;

соя;

зернові культури;

овочі.

Виснажує ґрунт

Потужна коренева система виснажує землю, а густі зарості пригнічують розвиток інших рослин, поступово витісняючи місцеву рослинність.

Коли потрібно знищувати амброзію

Найкращий час для боротьби – до початку цвітіння. Якщо рослина вже почала утворювати суцвіття, у повітря потрапляє величезна кількість пилку, а після дозрівання насіння бурʼян ще активніше поширюється. Саме тому найефективніше видаляти амброзію з кінця весни до середини літа.

Найефективніші способи боротьби

Викопування з коренем

На присадибних ділянках це найнадійніший спосіб. Рослину потрібно повністю витягнути разом із кореневою системою. Якщо залишити частину кореня, існує ризик повторного відростання.

Регулярне скошування

На великих площах застосовують багаторазове скошування. Одного покосу недостатньо. Процедуру необхідно повторювати кожні два-три тижні, щоб рослина не встигла зацвісти.

Засівання багаторічними травами

На вільних ділянках хороші результати дає висівання щільних газонних трав або конюшини. Вони створюють густий покрив, який пригнічує розвиток амброзії та не залишає їй місця для росту.

Використання гербіцидів

На сільськогосподарських полях або територіях із масовим поширенням бурʼяну можуть застосовувати гербіциди. Їх використовують лише відповідно до інструкції та з урахуванням чинних вимог безпеки.

Чи можна знищити амброзію назавжди

Повністю викорінити амброзію практично неможливо. Насіння цієї рослини здатне зберігати схожість у ґрунті протягом багатьох років, а також легко переноситься вітром, водою, транспортом і тваринами.

Однак суттєво зменшити її поширення цілком реально, якщо: