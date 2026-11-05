Мережа D.S налічує сотні аптек

Антимонопольний комітет України дозволив ТОВ «Фарма-Сіті», кінцевим бенефіціаром якого є власник мережі «Аптека Доброго дня» Ігор Червоненко, отримати контроль над компанією «Маркет Універсал ЛТД», яка управляє аптечною мережею D.S. Відповідне рішення АМКУ ухвалив 5 листопада.

Згідно з рішенням, «Фарма-Сіті» придбає частку в «Маркет Універсал ЛТД», що забезпечить їй понад 50% голосів у вищому органі управління компанії. Таким чином, компанія зможе контролювати мережу D.S.

«Маркет Універсал» заснувала мережу аптек D.S. у 1992 році. За даними YouControl, серед її співвласників – Олег Никулишин, Сергій Діхтяр і Микола Шморгай. У травні 2024 року до складу власників також увійшли Анастасія Романова з часткою 12,5% та ТОВ «Холдерс Фарм», якому належить 24%.

ТОВ «Фарма-Сіті» на 99,5% належить кіпрській компанії «Фармінвест Холдінгз Лімітед», ще 0,5% – ТОВ «Аптека Доброго Дня». Кінцевим бенефіціаром компанії є Ігор Червоненко. «Аптека Доброго Дня» є однією з найбільших аптечних мереж України та налічує близько 800 торгових точок у різних регіонах країни. За підсумками 2025 року сукупний виторг компаній групи становив близько 9,5 млрд грн.

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У березні 2025 року АМКУ розпочав розгляд трьох справ щодо набуття «Фарма-Сіті» контролю над компаніями «Маркет Універсал ЛТД», «Макрус ЛТД» і ПП «Медобори Фарм». Останні дві також працюють на фармацевтичному ринку. У червні комітет уже дозволив «Фарма-Сіті» отримати контроль над «Макрус ЛТД» та «Медобори Фарм». Тепер дозвіл АМКУ стосується компанії, яка управляє мережею D.S. Станом на жовтень 2024 року мережа D.S. налічувала 380 аптек, а «Аптека Доброго дня» – 738.