Андрій Садовий передав військовим декілька сучасних квадрокоптерів

У четвер, 10 лютого, міський голова Львова Андрій Садовий відвідав військовослужбовців Королівської бригади в районі проведення Операції об’єднаних сил. Як повідомили у 24-ій окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила, під час свого візиту мер Львова передав військовим декілька сучасних квадрокоптерів.

У повідомленні зазначено, що квадрокоптери, які передав військовим Андрій Садовий, є важливими під час ведення бойових дій, адже безпілотні літальні апарати, завдяки сучасним технологіям, камерам із високою роздільною здатністю, тепловізорам і спеціальним алгоритмам є оптимальним інструментом збору інформації про противника.

Фото 24-ї бригади ім. Короля Данила

Також мер Львова зазначив, що у зв’язку з останніми подіями та скупченням на кордоні російських військ, львів’яни кардинально переосмислили те, що відбувається в Україні і готові ще більше допомагати нашим захисникам.