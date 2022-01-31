Росіяни обстріляли околиці Світлодарська та поранили місцевого жителя
Медики підрозділу однієї із механізованих бригад ЗСУ доправили чоловіка до лікарні
Суспільство — Максим Охримчук, 0 0
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Російські окупанти обстріляли околиці Світлодарська та поранили 63-річного місцевого мешканця. Його гостіпалізували військові медики ЗСУ.
Бойовики вдалися до обстрілу 31 січня близько 11:30, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Вони випустили п’ять автоматних черг з боку селище Лозове по околицях Світлодарська.
В результаті обстрілу поранення отримав 63-річний місцевий мешканець, який рибалив неподалік. У нього вогнепальне кульове наскрізне поранення м’яких тканин правого стегна.
Пораненого чоловіка доправив до Світлодарської міської лікарні медичний підрозділ однієї з механізованих бригад Збройних сил України.
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