Українські військові виявили спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника біля переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил на Луганщині. Про це повідомили у прес-штабі Операції об'єднаних сил.

«Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних Сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію», – зазначають у штабі.

Загалом, впродовж 27 січня штаб зафіксував лише одне порушення з боку окупантів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, що Росія продовжує високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною. За даними спецслужб, наразі у прикордонних районах можуть перебувати від 112 до 120 тис. російських солдатів та офіцерів.