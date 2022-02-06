Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на окупованій росіянами частині Луганської області скупчення реактивних систем залпового вогню, танків та гаубиць. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 5 лютого.

Місія зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню та 10 гаубиць. Зокрема 1 РСЗВ і 4 гаубиці побачили на аеродромі біля Переможного, що за 19 кілометрів на південь від Луганська. Вони розміщені з порушенням ліній відведення.

Разом із тим, спостерігачі також зафіксували 61 танк, 20 гаубиць і 6 протитанкових гармат на полігонах біля Мирного і Круглика, а також 1 танк на вищезгаданому аеродромі біля Переможного.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Росія почала перегрупування окупаційних військ на Донбасі. Крім того, військове командування держави-агресорки продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання своїх військових у ОРДЛО – туди, як і раніше, завозять пальне, зброю та танки.

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України понад 100 тис. військових, підсилює окупаційні підрозділи на Донбасі та відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу.

США були згодні вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.