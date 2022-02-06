Упродовж 5 лютого проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомив прес-штаб операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики обстріляли Павлопіль, використовуючи два безпілотники. Вони скинули 4 гранатометні постріли (імовірно ВОГ-17). Пошкодження дістала будівля школи. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.

Також бойовики стріляли зі стрілецької зброї у бік Пісків, а біля Пищевика українські позиції двічі обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Березового бойовики стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Двоє українських військових отримали поранення.

Поранених військових госпіталізували. Їхній стан здоров'я – задовільний. Станом на 7 ранку 6 лютого порушень «тиші» з боку бойовиків не фіксували.