Бойовики надіслали запит владі РФ на поставку на Донбас деталей до техніки

Військове командування держави-агресорки продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання своїх військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Про це у п’ятницю, 4 лютого, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в Facebook.

«Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів», – йдеться у повідомленні.

Також у кінці місяця російське військове командування направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин для ремонту військової техніки.

Нагадаємо, що станом на середину січня російські війська продовжували утримувати в готовності до застосування з’єднання і частини оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях Донеччини і Луганщини.

Що відомо про війська РФ біля кордонів з Україною

Біля кордонів України залишаються понад 120 тис. російських військових. Зокрема, Росія стягує військову авіацію. В українській розвідці кажуть, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в лютому 2022 року.

Американські розвідники вважають, що наступ на Україну може відбутися у трьох напрямках: з окупованого Криму, Білорусі та з боку російського кордону.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що якщо Захід не сприйматиме серйозно запропоновані Москвою «гарантії безпеки», які передбачають невступ України в НАТО, то Росія застосує «військово-технічну альтернативу».

США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.