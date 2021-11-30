Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що навідався до Державного бюро розслідувань, де дав свідчення у справі «вагнерівців». Про це Єрмак повідомивна своїй сторінці у Facebook.

«Як законослухняний громадянин сьогодні (30 листопада) о 8:30 ранку відвідав Державне бюро розслідувань. Надав свідчення у справі "вагнерівців". Повідомив усю відому мені інформацію», – заявив Єрмак.

Єрмак додав, що не кликав «камери» і що вкрай важливо, аби слідство встановило істину та розставило у цій справі усі крапки над «і».

Речниця ДБР Ольга Чиканова також підтвердила «Громадському», що Єрмак прийшов на допит.

Про те, що Єрмака мають викликати на допит, 26 листопада заявляв виконувач обов'язків голови ДБР Олексій Сухачов. Водночас він казав, що наразі слідство не має жодного факту й доказу причетності Єрмака до зриву операції. Крім того, Сухачов запевнив, що в разі потреби слідчий викличе на допит і президента України.

Нагадаємо, ДБР почало розслідування цієї справи ще у вересні 2020 року. А у вересні 2021-го Сухачов заявляв: слідство все ще не отримало підтвердження інформації, що на території України відбувалася така операція.

Як інформував ZAXID.NET, 17 листопада журналісти-розслідувачі проекту Bellingcat опублікували розслідування щодо операції українських спецслужб із затримання найманців приватної військової компанії «Вагнера». Зокрема, Bellingcat із посиланням на колишнього голову ГУР Міноборони Василя Бурбу передає, що голова ОП Андрій Єрмак запропонував відкласти операцію із затримання російських найманців, оскільки це могло зірвати перемир’я із Росією, домовленість про яке мала набути чинності 27 липня.

Як наслідок, операцію із затримання бойовиків, яка була запланована на 25 липня, перенесли на 30 липня. «Завербовані» українською розвідкою бойовики, які вже 24 липня прибули до Мінська, були змушені затриматися в Білорусі до дати вильоту – 30 липня, однак вже 29 липня вони були затримані білоруськими спецслужбами.

Зауважимо, що Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради України зазначила, що це була не спецоперація, а спецзахід. Там пояснюють, що спецоперації влаштовують правоохоронні органи, водночас спецзахід щодо «вагнерівців» організували співробітники спецслужб, а не правоохоронці.

За два дні до оприлюднення інформації Bellingcat ТСК заявила, що активний захід в операції щодо «вагнерівців» перенесли з 25 липня на 30 липня 2020 року. Але комісії не вдалося встановити, хто і на якому рівні в Україні ухвалив таке рішення. Жодного документа з такою вказівкою від посадовців не знайшли.

ТСК також не знайшла підтвердження того, що президент Володимир Зеленський наказав відтермінувати захід, а керівник Офісу президента Андрій Єрмак не має таких повноважень. Міністр оборони міг санкціонувати лише певні дії в межах цього спецзаходу, але не управляти ним загалом.

19 листопада Колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак нібито від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо «вагнерівців».

«Вагнер» – назва приватної військової компанії, про яку вперше стало відомо у 2014 році після участі її найманців у війні на Донбасі на боці бойовиків. Відтоді сліди ПВК помічали в Сирії, Лівії, Мозамбіку, Центральноафриканській Республіці тощо. Причетним до створення компанії вважають Євгенія Пригожина – наближеного до Путіна російського бізнесмена. Офіційно Пригожин і Росія заперечують існування «Вагнера».