Вадим Мошкін в залі суду

Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок колишньому сторожу поліклініки у Києві Вадиму Мошкіну, який не відкрив двері укриття під час тривоги. Про це у понеділок, 1 вересня, повідомив «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу суду.

Вадима Мошкіна звинуватили у тому, що у червні 2023 року під час повітряної тривоги у Києві він не відкрив укриття. Тоді уламки ракети впали біля поліклініки в Деснянському районі, внаслідок чого загинули три людини, зокрема дитина.

У липні 2024 року Деснянський районний суд визнав Мошкіна винним та ув’язнив його на чотири роки. Втім, захист колишнього охоронця подав на апеляцію – він говорив, що не чув стукоту в двері, а коли врешті почув прохання відкрити укриття, стався вибух, і він також постраждав від скляних дверей, які він хотів відкрити.

У суді Мошкін пояснив, що основний вхід до поліклініки вів і до укриття, а його зобов’язували зачиняти двері на ніч. Оскільки в поліклініці не було гучномовців, ситуацію щодо повітряних загроз Мошкін мав відстежувати самостійно у своєму телефоні.

Крім того, сторона захисту Мошкіна заявила, що наказ №301, яким на сторожів нібито покладено обовʼязок відчиняти двері в укриття, з’явився вже після того, як біля укриття загинули люди. До цього охоронець нібито не бачив такого наказу та не ставив підпису про ознайомлення із ним.

Апеляційний суд виніс вердикт, що під час досудового розслідування та в суді першої інстанції не перевіряли версію щодо фактичної можливості Мошкіна вчасно зреагувати на сигнал повітряної тривоги, а отже, наявності в нього умислу не відкривати укриття. Крім того, апеляційний суд вважає, що перша інстанція не дослідила докази і не визначила дати наказу № 301.

Рішенням апеляційного суду вирок Вадиму Мошкіну скасували та призначили новий розгляд справи у перші інстанції.

Зазначається, що у справі про загибель людей біля укриття також судять чотирьох чиновників за підозрою у службовій недбалості. Йдеться про директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Андрія Ткачука, першу заступницю голови Деснянської РДА Ірини Алєксєєнко, директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Деснянського району Олега Шугалевича та його заступника Василя Десика. Самі посадовці своєї провини не визнають.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 1 червня біля укриття поліклініки загинули троє людей, серед них – восьмирічна дитина. За версією сторони обвинувачення, люди намагалися потрапити до укриття, але охоронець відмовився їх впустити.