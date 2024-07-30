Вадим Мошкін (ліворуч) не визнав на суді своєї провини

У Вівторок, 30 липня, у Києві Деснянський районний суд виніс вирок охоронцю поліклініки Вадиму Мошкіну, який під час повітряної тривоги не відчинив укриття. Тоді біля сховища внаслідок ракетної атаки загинуло троє людей. Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної прокуратури.

Зазначимо, що прокуратура не назвала ім’я засудженого, але за даними «Судового репортера», йдеться про Вадима Мошкіна.

За інформацією прокуратури, чоловік під час судового розгляду постійно змінював свідчення щодо обставин, через які він не відчинив двері укриття: не встиг, не почув сигнал тривоги, не побачив людей. Врешті обвинувачений повідомив суду, що приміщення лікарні взагалі не обладнано укриттям та він не був зобов’язаний відкривати до нього двері. Своєї провини обвинувачений не визнав.

Втім, суд визнав Вадима Мошкіна винним у залишенні людей у небезпеці, що призвело до смерті трьох осіб (ч. 3 ст. 135 КК України). Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначають, що сторона обвинувачення вимагала для Вадима Мошкіна покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років та шести місяців. Наразі прокурори вивчають вирок суду щодо підстав для його оскарження.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня 2023 року у Києві під час під час повітряної тривоги внаслідок ракетної атаки ​загинули троє людей, серед них – дев'ятирічна дитина. Люди намагалися потрапити до укриття поліклініки в Деснянському районі, але двері були зачинені, а охоронець відмовився їх туди впустити.