Раніше в АРМА заявляли, що конкурси блокують пов'язані з російськими власниками особи

10 липня Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило новий конкурс на управителя корпоративними правами IDS Ukraine, що володіє брендами «Моршинська», «Миргородська» та «Аляска». На сайті АРМА йдеться про другий етап відбору, по суті ж це вже четвертий конкурс після невдалих попередніх.

«До участі запрошуються учасники, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам: мають підтверджений досвід управління активами або підприємствами, належну фінансову спроможність, бездоганну ділову репутацію та здатні забезпечити ефективне управління стратегічним активом задля збереження його економічної вартості на період арешту активу. Основним завданням майбутнього управителя є збереження (за можливості – збільшення) економічної вартості активу, забезпечення стабільної роботи підприємств, збереження робочих місць і надходження коштів до державного бюджету», – ідеться в оголошенні.

Нагадаємо, активи IDS Ukraine передані в управління АРМА на підставі рішення суду. Ідеться про частку, пов'язану з російським олігархом Михаілом Фрідманом, який перебуває під санкціями України, США, Європейського Союзу, Великої Британії та.

Михаілові Фрідману, а також підсанкційним бізнесменам Герману Хану та Олексію Кузьмічову належить близько половини компанії. Інша частина акцій IDS Ukraine належить членам сім’ї засновника групи, покійного грузинського мільярдера Бадрі Патаркацишвілі, а близько 10% розділені між міноритарними акціонерами.

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Активи, пов’язані з виробництвом води, перейшли в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) ще в 2022 році. Відтоді Держагентство шукає для них управителя, проте конкурси постійно зриваються. Наразі у Вищому антикорупційному суді розглядають позов міністерства юстиції з вимогами повної націоналізації заводів з виробництва мінеральних вод IDS Ukraine.

У компанії IDS Ukraine прокоментували оголошення чергового конкурсу і вважають, що він знову може бути невдалим, адже умови з попередніх не змінилися.

«Висунуті економічні вимоги є надмірно обтяжливими як для самої компанії, так і для потенційних управителів. Сукупність цих факторів може призвести до відсутності достатньої кількості реальних учасників для проведення повноцінного аукціону», – ідеться в офіційному коментарі IDS Ukraine.

В компанії також наголошують про можливу націоналізацію вже за кілька місяців. Там додають, що неодноразово зверталися в АРМА і пропонували удосконалити умови конкурсу для майбутнього управителя в частині захисту активів та працівників підприємств, проте жодні зміни внесені не були.

Як повідомляв ZAXID.NET, ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод» на Львівщині, що входить до складу активів IDS Ukraine, у 2025 році отримало 3,09 млрд грн доходу та 337,1 млн грн чистого прибутку. Чисельність співробітників компанії – близько 700 людей.