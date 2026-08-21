Особливість цієї рослини – незвичайне розмноження

Зелена цибуля не обов’язково має вирощуватися лише з ріпчастої цибулі. Для грядки можна обрати багаторічні види, які добре переносять зиму, рано відростають навесні та дають соковите перо. Один із таких варіантів – багатоярусна цибуля, яку також називають єгипетською або ходячою. Як її садити, пише UMN.

Чому варто посадити багатоярусну цибулю

Особливість цієї рослини – незвичайне розмноження. На верхівках квітконосних стрілок замість звичайних квітів утворюються невеликі повітряні цибулинки. Коли вони стають важкими, стрілки нахиляються до землі, а цибулинки вкорінюються поруч із материнською рослиною.

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Завдяки цьому багатоярусна цибуля поступово розростається та може сформувати цілу куртину. Рослина добре підходить для тих, хто хоче мати постійне джерело свіжої зелені без щорічного висівання.

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Як посадити цибулю наприкінці літа

Для посадки наприкінці літа використовуйте повітряні цибулинки, які сформувалися на верхівках стрілок. Висаджуйте їх у підготовлений ґрунт приблизно на 2,5–5 сантиметрів углиб, розміщуючи верхівкою догори.

Між рослинами залишайте близько 15 сантиметрів, щоб у майбутньому їм вистачало місця для розростання. Обирайте сонячну ділянку, адже за достатнього освітлення цибуля формує міцне перо.

Де краще вирощувати багаторічну цибулю

Оскільки багатоярусна цибуля може рости на одному місці кілька років, для неї краще одразу вибрати постійну ділянку. Не розміщуйте її там, де щороку плануєте вирощувати інші овочі за правилами сівозміни.

Після осінньої посадки грядку можна вкрити тонким шаром соломи або іншого легкого органічного матеріалу. Навесні рослина почне відростати досить рано, тож свіже зелене перо можна буде отримати одним із перших на городі.

Як доглядати за цибулею

Багатоярусній цибулі потрібні сонячне місце, родючий ґрунт і достатня кількість вологи. Особливо уважно стежте за поливом на легких піщаних ґрунтах, де вода швидше просочується в нижні шари.

У перший рік після посадки не зрізайте все перо. Рослині необхідно добре вкоренитися та набратися сил перед зимою. Надалі зелене листя можна зрізати поступово, залишаючи достатню кількість пера для подальшого росту.

Коли збирати зелене перо

Не варто зрізати всю зелень одразу, якщо ви хочете зберегти рослину на кілька років. Збирайте перо поступово, залишаючи частину листя на кожній рослині. Так цибуля продовжуватиме розвиватися та даватиме нову зелень.