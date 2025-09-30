Альтернативою традиційним м’ясним стравам можуть стати баклажанові котлети в паніруванні – варіант котлет по-київськи або кордон блю. Страва підходить як для гарячої, так і для холодної подачі. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Баклажан 300 г Сир 150 г Шинка 150 г Базилік 1 шт. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Олія 20 мл Борошно пшеничне 2 ст. л. Яйця курячі 4 шт. Панірувальні сухарі 4 ст. л. Орегано сушене 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Зріжте з баклажанів хвостики й наріжте кружечками товщиною приблизно 0,5 см. Викладіть шматочки у друшляк, посипте сіллю й залиште на 30 хвилин, щоб пішла гіркота. Потім промийте кружечки водою й обсушіть паперовим рушником.

Крок 2 Розбийте яйця у миску, збийте виделкою, посоліть і додайте перець. Насипте борошно й панірувальні сухарі в окремі тарілки.

Крок 3 На кружечок баклажана викладіть шматочок шинки, кілька листочків базиліку й скибочку сиру. Накрийте іншим кружечком баклажана.

Крок 4 Обваляйте котлети спочатку у борошні, потім у яйці, а після – у панірувальних сухарях.

Крок 5 Вистеліть деко пергаментом, змастіть олією й викладіть котлети. Посипте орегано й збризніть олією зверху.