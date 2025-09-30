Баклажанові котлети в паніруванні. Рецепт дня0
Альтернативою традиційним м’ясним стравам можуть стати баклажанові котлети в паніруванні – варіант котлет по-київськи або кордон блю. Страва підходить як для гарячої, так і для холодної подачі. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Баклажан
|300 г
|Сир
|150 г
|Шинка
|150 г
|Базилік
|1 шт.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Олія
|20 мл
|Борошно пшеничне
|2 ст. л.
|Яйця курячі
|4 шт.
|Панірувальні сухарі
|4 ст. л.
|Орегано сушене
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Зріжте з баклажанів хвостики й наріжте кружечками товщиною приблизно 0,5 см. Викладіть шматочки у друшляк, посипте сіллю й залиште на 30 хвилин, щоб пішла гіркота. Потім промийте кружечки водою й обсушіть паперовим рушником.
Крок 2
Розбийте яйця у миску, збийте виделкою, посоліть і додайте перець. Насипте борошно й панірувальні сухарі в окремі тарілки.
Крок 3
На кружечок баклажана викладіть шматочок шинки, кілька листочків базиліку й скибочку сиру. Накрийте іншим кружечком баклажана.
Крок 4
Обваляйте котлети спочатку у борошні, потім у яйці, а після – у панірувальних сухарях.
Крок 5
Вистеліть деко пергаментом, змастіть олією й викладіть котлети. Посипте орегано й збризніть олією зверху.
Крок 6
Поставте деко у духовку, розігріту до 200 °C, на 20 хвилин. Через 10 хвилин переверніть котлети на інший бік і допікайте до золотистої скоринки.