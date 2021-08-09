Міжнародні банки, котрі працюють в Україні, скерували звернення до Національного банку та Міністерства фінансів з проханням обмежити видачу антикризових кредитів «5-7-9%», а також переформатувати цю державну програму. На думку банків, наразі вона завдає економіці більше шкоди, ніж користі, оскільки пільгові кредити здебільшого отримують платоспроможні бізнеси, а не ті, що постраждали від кризи.

Як повідомила «Економічна правда», наприкінці червня 2021 року Форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, надіслав лист до НБУ та Мінфіну з проханням «обмежити реалізацію програми «Доступні кредити 5-7-9%».

В листі голова правління «Райффайзен Банку» Олександр Писарук від імені всіх членів Форуму заявив, що наразі бюджетні кошти витрачаються здебільшого не на підтримку бізнесу, що постраждав від карантину та не на фінансування інвестиційних проектів чи створення нових робочих місць, а на поповнення оборотних коштів платоспроможного бізнесу. Фактично, кошти платників податків, скеровані на пільгові кредити, витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі та цілком платоспроможні підприємства.

«Якщо за даними «Райффайзен Банку» скласти типовий портрет учасника програми, то це буде діюче підприємство сільського господарства, що отримало антикризовий кредит або рефінансування. Здебільшого подібні підприємства є доволі стійкими, не зазнали значних втрат від згортання ділової активності у 2020 році та намагаються легально зменшити видатки від фінансової діяльності», – йдеться в листі. Зазначається, що ця ситуація притаманна не лише для «Райффайзен Банку», через який видали найбільше кредитів в межах програми «5-7-9%», але й для інших банків.

Загалом, за даними Мінекономіки, на 2 серпня частка аграрних підприємств, які оформили пільгові кредити від початку роботи програми, сягає 46%. Левову частину цих кредитів видавали на початку цього року, у період посівної.

У листі представники банків наголосили – якщо залишити програму працювати так і надалі, то вона стане ризиковою як для самих позичальників, так і для економіки в цілому.

Як зазначила «Економічна правда», станом на 3 серпня Форум провідних міжнародних фінансових установ так і не отримав відповідей ні від Міністерства фінансів ні від Національного банку. Водночас приватні банки з іноземним капіталом просять уряд та НБУ почати згортати антикризові програми до кінця цього року.

Нагадаємо, у лютому 2020 року Кабмін запустив програму пільгового кредитування, в межах якої держава компенсовувала частину ринкової банківської кредитної ставки так, щоб позичальник-підприємець платив лише 5, 7 або 9% річних.

Навесні того ж року, коли в країні почалося поширення коронавірусу, програму переорієнтували, дозволивши використовувати державну підтримку на рефінансування кредитів постраждалому від кризи бізнесу та брати антикризові позики під 0%.

Станом на початок серпня 2021 року більшість всіх виданих в межах програми кредитів спрямовувалася саме на антикризову підтримку бізнесу. Частка рефінансування в усьому портфелі пільгових кредитів становить 38%, антикризових під 0% – 51%, а інвестиційних кредитів (розширення виробництва, створення нових робочих місць та інше) – лише близько 11%.

Від карантину насамперед постраждали підприємства, що працюють у галузі торгівлі та надання послуг, але найбільше антикризових позик під нульові або майже нульові відсотки взяли українські аграрії. Попри наявність спеціальних пільгових програм для підтримки сільського господарства та високі світові ціни на аграрну продукцію.