Президент повідомив про нагороду Папі Римському під час телефонної розмови

Байден мав особисто вручить медаль «За свободу з відзнакою» Папі Римському 11 січня в Римі, але плани змінилися через лісові пожежі в Каліфорнії. Тому президент повідомив про нагороду Папі Римському під час телефонної розмови. Про це повідомив Білий дім.

Відомо, що це перший випадок, коли Байден за свій термін на посаді нагородив президентською медаллю «За свободу з відзнакою». Це найвища цивільна відзнака США, яку вручають людям за вагомий внесок у процвітання, цінності або безпеку Сполучених Штатів, мир у світі або інші значні суспільні, державні чи приватні ініціативи.

«Складний учитель, він наказує нам боротися за мир і захищати планету. Привітний лідер, він звертається до різних віросповідань. Перший Папа з Південної півкулі Папа Франциск не схожий на жодного, хто був раніше. Перш за все він народний Папа – світло віри, надії та любові, що яскраво сяє по всьому світу», – зазначив Байден.

4 січня Байден нагородив президентською медаллю 19 людей, серед яких ексдержсекретар Гілларі Клінтон, шеф-кухар Хосе Андрес та природоохоронниця Джейн Гудолл.

Папа Римський про війну в Україні

Вислови Папи Франциска щодо російсько-української війни неодноразово викликали критику в Україні. У лютому 2024 року в інтерв’ю швейцарським ЗМІ глава Римо-католицької церкви заявив, що Україна повинна мати мужність підняти «білий прапор» і домовитися про припинення війни з Росією.

А у грудні того ж року Папа Франциск назвав українців і росіян двоюрідними братами та помолився за обидві країни.