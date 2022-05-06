Білоруський суд відправив опозиціонерку Софію Сапєгу в колонію на 6 років
Романа Протасевича і Софію Сапєгу затримали рік тому після захоплення літака Ryanair у Мінську
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У Білорусі суд виніс вирок російській опозиціонерці Софії Сапєзі – подрузі журналіста Романа Протасевича, яка була затримана разом із ним після захоплення літака Ryanair у Мінську. Про це повідомляє «Єврорадіо».
Дівчина була адміністраторкою Telegram-каналу, який публікував дані білоруських силовиків, що брали участь у розгонах акцій протесту і катуванні затриманих.
Прокурори інкримінували Сапєзі одразу кілька статтей: розпалювання соціальної ворожнечі, незаконні дії щодо інформації про приватне життя та персональні дані, організацію насильства та загрози його застосування щодо працівника органів внутрішніх справ, організацію втручання у діяльність працівника органів внутрішніх справ та організацію перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.
У підсумку Сапєгу засудили до шести років колонії загального режиму. Її взяли під варту у залі суду.
Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та Софії Сапєги
Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами.
Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапєгою, яку через два дні після затримання заарештували на два місяці. Їй інкримінують три статті, зокрема і розпалювання соціальної ворожнечі, – їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше МЗС Білорусі допускало, що після суду над Софією Сапєгою в Білорусі її можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.
Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.