Софію Сапєгу засудили до шести років колонії загального режиму

У Білорусі суд виніс вирок російській опозиціонерці Софії Сапєзі – подрузі журналіста Романа Протасевича, яка була затримана разом із ним після захоплення літака Ryanair у Мінську. Про це повідомляє «Єврорадіо».

Дівчина була адміністраторкою Telegram-каналу, який публікував дані білоруських силовиків, що брали участь у розгонах акцій протесту і катуванні затриманих.

Прокурори інкримінували Сапєзі одразу кілька статтей: розпалювання соціальної ворожнечі, незаконні дії щодо інформації про приватне життя та персональні дані, організацію насильства та загрози його застосування щодо працівника органів внутрішніх справ, організацію втручання у діяльність працівника органів внутрішніх справ та організацію перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.

У підсумку Сапєгу засудили до шести років колонії загального режиму. Її взяли під варту у залі суду.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та Софії Сапєги

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами.

Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапєгою, яку через два дні після затримання заарештували на два місяці. Їй інкримінують три статті, зокрема і розпалювання соціальної ворожнечі, – їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше МЗС Білорусі допускало, що після суду над Софією Сапєгою в Білорусі її можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.