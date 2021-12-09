Посадка літака у Мінську була продуманою спецоперацією і повністю контролювалась КДБ Білорусі. Про це розповів колишній авіадиспетчер аеропорту Олег Галегов, пише The New York Times.

Зазначається, що Галегов, який утік до Польщі влітку, одразу зізнався польським слідчим, що має інформацію про захоплення пасажирського літака компанії Ryanair, на борту якого був білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега, яких невдовзі заарештували за підбурювання до протестів.

За словами джерела NYT, Галегов розповів слідчим, що у диспетчерській аеропорту перебував офіцер КДБ, який «у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу».

Спецслужбовець віддавав накази диспетчерам і періодично телефонував «керівництву», звітуючи про ситуацію.

Диспетчер розповів, що це він за наказом офіцера КДБ повідомив литовському пілоту про те, що на борту бомба, і що той повинен посадити літак у Мінську «з міркувань безпеки».

ЗМІ відзначає, що голова Департаменту національної безпеки Польщі Станіслав Зарин підтвердив, що польські слідчі розслідують захоплення літака та мають «розповідь прямого свідка з авіадиспетчерської у Мінську».

Також Зарин підтвердив інформацію про участь в інциденті білоруського КДБ.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та Софії Сапеги

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами.

Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували на два місяці. Їй інкримінують три статті, зокрема і розпалювання соціальної ворожнечі, – їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше МЗС Білорусі допускало, що після суду над Софією Сапегою в Білорусі її можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.