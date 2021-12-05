Софії Сапезі загрожує шість років позбавлення волі

Слідчий комітет Білорусі висунув остаточні звинувачення росіянці Софії Сапезі остаточні звинувачення – їй загрожує шість років ув’язнення. Її затримали разом із білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем наприкінці травня 2021 року після примусової посадки літака.

Сапезі висунули звинувачення у розпалі ворожнечі, за яким їй загрожує шість років в’язниці, розповів вітчим затриманої Сергій Дудич російському «Інтерфаксу» 5 грудня. Російська служба ВВС уточнює, що це мінімальний термін за цією статтею з урахуванням укладеної Сапегою досудової угоди зі слідством.

«Вона дуже придушена цим обвинуваченням. Розраховувала на угоду зі слідством, допомогу Росії, екстрадицію, і що справа до суду взагалі не дійде. Але, певне, щось пішло не так», – розповів Дудич.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та Софії Сапеги

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами.

Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували на два місяці. Їй інкримінують три статті, зокрема і розпалювання соціальної ворожнечі, – їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше МЗС Білорусі допускало, що після суду над Софією Сапегою в Білорусі її можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.