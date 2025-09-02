Під час приготування м’яса важливо обрати правильну сковорідку, адже неякісний матеріал зіпсує страву

Куряче філе – одна з найпопулярніших страв у буденному раціоні. Воно швидко готується, підходить для будь-якого гарніру. Але найпоширеніша проблема під час смаження – пересушене філе, яке стає жорстким та втрачає смак. УНІАН розповідає, як уникнути цього та зберегти ніжність страви.

Як смажити куряче філе, щоб воно було соковитим?

Під час приготування м’яса важливо обрати правильну сковорідку, адже неякісний матеріал зіпсує страву – все прилипне або підгорить. Тому щоб куряче філе залишилося соковитим і з гарною скоринкою після смаження, найкраще використовувати чавунну пательню або пательню-гриль.

Спочатку філе потрібно натерти спеціями та посолити, а сковорідку – добре прогріти (приблизно 3 хвилини). Налийте на неї олію та дайте їй нагрітися, після чого обережно викладіть м’ясо на розігріту поверхню. Смажте філе на середньому вогні до рум’яної скоринки з двох боків. Щоб просмажити філе повністю, його потрібно перевертати на інший бік кожні 10-15 хвилин.

Додаткові поради, як зберегти соковитість

Панірування також допоможе зберегти соковитість м’яса. Вам потрібно лише занурити шматочки в борошно, потім у яєчну суміш і знову в борошно, після чого відправити готуватися.

Також ще одним секретом соковитого філе є маринад. Куряче філе можна замаринувати в соєвому соусі, лимоні або кефірі. Будь-який варіант маринаду допоможе зробити страву соковитою, тому тут можна експериментувати зі смаками.