Головна відмінність – у стані кореневої системи під час процедури

Вирощування розсади передбачає кілька важливих етапів, серед яких особливе місце займаює пересаджування рослин. Саме на цьому етапі багато городників плутають два різні поняття – пікірування та пересадку. Хоча обидві процедури пов'язані з переміщенням сіянців у нові ємності, їхня мета та вплив на рослини суттєво відрізняються. Більше про це пише «Флористікс».

Що таке пересадка розсади

Пересадкою називають переміщення рослини разом із грудкою землі, що оточує кореневу систему. У цьому випадку коріння практично не пошкоджується, тому рослина майже не відчуває стресу.

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Такий спосіб застосовують тоді, коли сіянці вже достатньо підросли та сформували кілька справжніх листків. Наприклад, петунії, томати чи інші культури обережно виймають із ґрунтом і переносять у більшу ємність або окремий горщик.

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Після пересадки рослину поливають, щоб забезпечити хороший контакт кореневої грудки з новим субстратом. Завдяки мінімальному травмуванню коренів сіянці швидко продовжують ріст.

Коли проводити пересадку

Більшість культур рекомендують пересаджувати після появи двох-трьох справжніх листків. Для деяких рослин цей термін може бути довшим.

Наприклад, капусту часто пересаджують після утворення чотирьох справжніх листків. Важливо також, щоб сіянці мали достатньо місця для формування кореневої системи до моменту пересадки.

Що таке пікірування

Пікірування – це пересадка молодих сіянців із частковим оголенням кореневої системи. Під час процедури рослину виймають із загальної ємності та переносять у новий контейнер без великої грудки землі.

Часто пікірування проводять на більш ранніх стадіях розвитку, коли сіянці ще невеликі. Для цього використовують тонкі інструменти, наприклад зубочистки або спеціальні садові палички.

Чи потрібно вкорочувати корінь

Існує практика вкорочення центрального кореня під час пікірування, особливо у томатів. Вважається, що це стимулює утворення великої кількості бічних коренів.

Проте багато досвідчених городників відмовляються від такого прийому. На їхню думку, природний розвиток центрального кореня дозволяє рослині добувати вологу з глибших шарів ґрунту. Крім того, менше пошкодження кореневої системи означає менший ризик розвитку грибкових захворювань і швидше приживлення після пересадки.

Основні відмінності між пікіруванням і пересадкою

Головна різниця полягає в стані кореневої системи під час процедури. При пересадці коріння залишається в земляній грудці та майже не травмується. При пікіруванні корені частково оголюються й можуть зазнавати пошкоджень.

Пересадка вважається більш щадним методом і викликає мінімальний стрес. Пікірування ж дозволяє раніше розсадити сіянці та заощадити місце під час вирощування великої кількості рослин.

Який спосіб обрати

Вибір залежить від культури та умов вирощування. Якщо є можливість зберегти кореневу грудку, більшість рослин краще реагують саме на пересадку. Водночас пікірування залишається корисним методом для культур, які добре переносять незначне пошкодження коренів, зокрема для томатів.