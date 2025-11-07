Біля Львова розпочали будівництво ще однієї гілки євроколії
Завершити будівництво планують до кінця 2027 року
На Львівщині починають будівництво ще однієї євроколії протяжністю близько 80 км від Скнилова до Мостиськ. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба.
Йдеться про будівництво ділянки від кордону з Польщею до Скнилова. Протяжність колії – близько 80 км.
«Сьогодні разом із директоркою Європейської Комісії з транспорту Магдою Копчинською дали старт будівництву колії європейського стандарту. Вона буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова. На це Україна отримала від Єврокомісії перші грантові 73,5 млн євро», – повідомив Олексій Кулеба.
Завершити будівництво планують до кінця 2027 року. Друга частина проєкту передбачає будівництво євроколії від Скнилова до залізничного вокзалу у Львові. Загальна вартість будівництва становить 200 млн євро.
Нагадаємо, першу євроколію на Львівщині збудували від кордону до Рави-Руської, що дозволило запустити прямий потяг зі Львова до Варшави. В січні 2025 року Франція передала партію рейок для будівництва євроколії на Львівщині.
Додамо, що євроколія до Скнилова стане третьою ділянкою євростандарту, побудованою в Україні. На початку вересня відкрили ділянку з Чопа до Ужгорода. Через неї курсують потяги до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня.