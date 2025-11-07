Віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба разом із директоркою Європейської Комісії з транспорту Магдою Копчинською дали старт будівництву євроколії на Львівщині

На Львівщині починають будівництво ще однієї євроколії протяжністю близько 80 км від Скнилова до Мостиськ. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба.

Йдеться про будівництво ділянки від кордону з Польщею до Скнилова. Протяжність колії – близько 80 км.

«Сьогодні разом із директоркою Європейської Комісії з транспорту Магдою Копчинською дали старт будівництву колії європейського стандарту. Вона буде побудована від кордону з Польщею до Скнилова, що поблизу Львова. На це Україна отримала від Єврокомісії перші грантові 73,5 млн євро», – повідомив Олексій Кулеба.

Завершити будівництво планують до кінця 2027 року. Друга частина проєкту передбачає будівництво євроколії від Скнилова до залізничного вокзалу у Львові. Загальна вартість будівництва становить 200 млн євро.

Нагадаємо, першу євроколію на Львівщині збудували від кордону до Рави-Руської, що дозволило запустити прямий потяг зі Львова до Варшави. В січні 2025 року Франція передала партію рейок для будівництва євроколії на Львівщині.

Додамо, що євроколія до Скнилова стане третьою ділянкою євростандарту, побудованою в Україні. На початку вересня відкрили ділянку з Чопа до Ужгорода. Через неї курсують потяги до Братислави, Кошице, Будапешта та Відня.