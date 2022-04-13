У спільному відеозверненні керівники підрозділів розповіли про проведення важкого, але результативного маневру

Бійці полку «Азов» і 36-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Белінського напередодні провели успішну операцію. Її результатом стало об'єднання підрозділів у Маріуполі. У середу, 13 квітня, керівники підрозділів розповіли про проведення важкого, але результативного маневру. Вони записали спільне звернення. Солдати перегрупувалися і продовжують виконувати бойові завдання. Об'єднання бійців підтвердили керівник маріупольського «Азову» Денис Прокопенко та 36-ї ОБрМП – Сергій Волина.

«Вчора ми об'єдналися з гідними бійцями з батальйону морської піхоти — справжніми воїнами, героями, які залишилися вірні присязі, вірні українському народу, і далі продовжують обороняти з нами місто. Це справжні чоловіки, які обрали шлях війни. Не робіть героїв із дезертирів і бійців, які добровільно здалися в полон. Вони вибрали шлях ганьби. Ні в якому разі цих людей героїзувати не варто», – зазначив у відеозверненні Денис Прокопенко.

Сергій Волина розповів, що бійці 36-ї ОБрМП та полку «Азов» провели успішну операцію. Та запевнив, що будуть робити все, що від них необхідно, для успішного завершення бойового завдання.

«Приєдналися до них, провели успішне перегрупування, продовжуємо виконувати бойові завдання. Наш моральний дух сильний: ми знаємо, що ми робимо, навіщо ми тут», – зазначив Волина.

Нагадаємо, у вівторок, 12 квітня, стало відомо, що у Маріуполі оточена морська піхота змогла об'єднатися з бійцями «Азову». Після цього «Азов» отримав підкріплення, а 36 ОБрМП уникла розгрому по частинах. Відтак захисники Маріуполя зміцнили свої рубежі.

Ймовірно, деякі українські військові здалися в полон. Інформація про це з’явилася напередодні у деяких ЗМІ, проте офіційно не була підтверджена.

Зазначимо, що ситуація в Маріуполі є дуже складною. 9 квітня Володимир Зеленський повідомив, що захисники Маріуполя стримують 10 тисяч російських військових. У понеділок, 11 квітня, 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила, що цей день може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні. Увечері 11 квітня росіяни скинули на Маріуполь речовину невідомого походження.

Що стосується мирного населення, то влада Маріуполя повідомила, що росіяни насильно вивезли з міста понед 33 тис. мешканців. Також, лише за попередніми підрахунками, у Маріуполі загинули 22 тисячі людей.