Одним із найпростіших способів є використання деревної золи

Дрібні дірочки на молодому листі буряків часто свідчать про появу бурякової блішки – одного з найнебезпечніших шкідників цієї культури. Якщо не помітити проблему вчасно, комахи швидко розмножуються, пошкоджують листя, а їхні личинки можуть живитися корінням рослин. У результаті буряки сповільнюють ріст, слабшають і формують дрібні коренеплоди. VSN пише, як розпізнати шкідника та захистити врожай без використання агресивних хімічних засобів.

Як зрозуміти, що буряки атакувала блішка

Першою ознакою є численні дрібні округлі отвори на молодому листі. Найчастіше їх залишають невеликі темні жуки, які активно живляться листковою тканиною.

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Найбільшу небезпеку становлять молоді рослини. За масового ураження листя швидко висихає, а розвиток буряків помітно сповільнюється.

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Чим небезпечна бурякова блішка

Навесні ці шкідники спочатку живляться бур'янами, а згодом переходять на культурні рослини. Самки відкладають яйця у ґрунті поблизу коренів буряків.

Через деякий час з'являються личинки, які пошкоджують кореневу систему. Через це рослини втрачають силу, а врожайність значно знижується.

Як боротися з буряковою блішкою без хімії

Одним із найпростіших способів є використання деревної золи. Нею можна легко припудрити листя після ранкової роси або після поливу. Зола не лише відлякує шкідників, а й містить калій та інші корисні елементи.

Також можна приготувати настій. Для цього дві склянки просіяної деревної золи розчиніть у 9–10 літрах води, добре перемішайте та залиште настоюватися на ніч. Вранці ще раз перемішайте розчин і ретельно обприскайте листя буряків.

Настій полину

Добре допомагає у боротьбі зі шкідником і полин.

Для приготування засобу візьміть приблизно 1 кілограм свіжого полину, залийте 10 літрами води та прокип'ятіть 15–20 хвилин. Після охолодження залиште настоюватися ще на кілька годин, процідіть і використовуйте для обприскування рослин.

Різкий аромат полину допомагає відлякати дорослих комах і зменшує їхню активність.