У липні та серпні регулярно розпушуйте ґрунт після дощів або поливів

У другій половині літа буряки активно формують коренеплід, накопичують цукри, вітаміни та поживні речовини. Саме в цей період правильний догляд найбільше впливає на майбутній урожай. Якщо рослинам бракуватиме вологи чи поживних елементів, коренеплоди можуть вирости дрібними, жорсткими або менш солодкими. Як отримати великі й смачні буряки, пише Fermer.blog.

Основні правила догляду в другій половині літа

У липні та серпні регулярно розпушуйте ґрунт після дощів або поливів, щоб до коренів надходило достатньо повітря. Одночасно видаляйте бур'яни, які відбирають у рослин воду та поживні речовини.

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Якщо буряки ростуть занадто густо, своєчасно проріджуйте посадки. Коренеплоди потребують достатньо простору для нормального розвитку.

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Не варто також допускати застою води. Надмірна вологість часто провокує розвиток грибкових захворювань і загнивання коренеплодів.

Як зрозуміти, яких поживних речовин бракує:

Буряки нерідко самі сигналізують про нестачу окремих елементів. Світле дрібне листя та слабкий ріст можуть свідчити про нестачу азоту. Почервоніння листків часто пов'язують із дефіцитом натрію. Жовті плями або пожовтіння листя можуть бути ознакою нестачі калію.

Також рослини потребують невеликої кількості бору, магнію, марганцю, цинку, заліза та інших мікроелементів. Їхній дефіцит не завжди помітний зовні, але він може негативно вплинути на врожайність.

Чим підживити буряки в липні та серпні

У цей період рослинам найбільше потрібні калій і фосфор. Саме вони сприяють формуванню великих, соковитих і добре збережених коренеплодів.

Для підживлення можна використовувати готові мінеральні добрива з високим вмістом калію та фосфору. Їх вносять відповідно до рекомендацій виробника.

Азотні добрива наприкінці літа використовують лише у виняткових випадках, якщо є очевидні ознаки їхньої нестачі. Надлишок азоту в цей час призводить до накопичення нітратів і стимулює ріст бадилля замість коренеплодів.

Народні засоби для гарного врожаю

Одним із найкращих природних добрив вважається деревний попіл. Він містить калій, фосфор і низку корисних мікроелементів. Для приготування настою приблизно 300 г попелу розчиняють у 5 літрах води, настоюють кілька днів, після чого використовують для поливу.

Не менш популярним є настій кропиви. Він забезпечує рослини мікроелементами, покращує розвиток кореневої системи та допомагає зміцнити імунітет буряків.

Для підживлення також застосовують добре перепрілий коров'як або настій курячого посліду, але лише у сильно розведеному вигляді. Свіжий послід використовувати не можна, адже він здатний пошкодити кореневу систему.

Навіщо бурякам кухонна сіль

Буряки належать до небагатьох овочевих культур, які добре реагують на підживлення слабким сольовим розчином. Натрій сприяє накопиченню цукрів, завдяки чому коренеплоди стають солодшими.

Для приготування розчину достатньо розчинити приблизно одну столову ложку кухонної солі у 10 літрах води та полити рослини під корінь. Таке підживлення проводять нечасто — один або два рази за сезон. Важливо не перевищувати концентрацію, щоб не засолити ґрунт.

Як правильно поливати буряки

До середини літа буряки потребують регулярного, але помірного поливу. Якщо стоїть спекотна й суха погода, грядки поливають приблизно двічі на тиждень. Під час дощового періоду поливи скорочують або зовсім припиняють.

Використовуйте лише відстояну воду, яка встигла прогрітися на сонці. Холодна вода може пригнічувати розвиток кореневої системи.