Боул із кускусом, копченою куркою та овочами. Рецепт дня
До теми
- Шаурма-боул із куркою, рисом і хумусом. Рецепт дня ZAXID.NET
- Курячі нагетси з фаршу. Рецепт дня ZAXID.NET
- Запіканка з тертих кабачків. Рецепт дня ZAXID.NET
Смачний і поживний обід можна приготувати всього за 15 хвилин, не вмикаючи плиту. Для цього знадобляться кускус швидкого приготування, копчена куряча грудка та свіжі овочі. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Кускус
|100 г
|Окріп
|150 мл
|Копчена куряча грудка
|150 г
|Помідор
|1 шт.
|Огірок
|1/2 шт.
|Солодкий перець
|1/2 шт.
|Червона цибуля
|1/2 шт.
|Сметана 15%
|100 г
|Лимонний сік
|15 мл
|Сіль
|1/4 ч. л.
|Чорний мелений перець
|1/4 ч. л.
|Кріп
|2 гілочки
|Петрушка
|2 гілочки
Спосіб приготування:
Крок 1
Пересипте кускус у глибоку миску та залийте окропом. Накрийте кришкою або тарілкою й залиште на 5–10 хвилин, щоб крупа увібрала воду та набухла. Потім розпушіть її виделкою та дайте трохи охолонути.
Крок 2
Промийте кріп і петрушку, обсушіть та дрібно наріжте. Змішайте сметану із зеленню, лимонним соком, сіллю та чорним перцем. Спробуйте соус і за потреби додайте ще трохи лимонного соку або спецій.
Крок 3
Помийте й обсушіть помідор, огірок і солодкий перець. Наріжте овочі великими шматочками, а з перцю попередньо видаліть насіння та перегородки. Почистьте червону цибулю й дрібно наріжте. Копчену курячу грудку наріжте тонкими скибочками.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розподіліть готовий кускус між двома глибокими тарілками або викладіть в одну велику салатницю. Додайте нарізані помідори, огірок і солодкий перець, а зверху розкладіть шматочки копченої курки.
Крок 5
Полийте овочі та курку сметанним соусом із зеленню. Посипте подрібненою червоною цибулею. За бажанням залиште частину заправки для подавання окремо.
Крок 6
Подавайте боул одразу або попередньо охолодіть у холодильнику. Перемішуйте всі складники безпосередньо перед вживанням, щоб кускус рівномірно просочився соусом.