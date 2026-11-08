Смачний і поживний обід можна приготувати всього за 15 хвилин, не вмикаючи плиту. Для цього знадобляться кускус швидкого приготування, копчена куряча грудка та свіжі овочі. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти

Кускус 100 г Окріп 150 мл Копчена куряча грудка 150 г Помідор 1 шт. Огірок 1/2 шт. Солодкий перець 1/2 шт. Червона цибуля 1/2 шт. Сметана 15% 100 г Лимонний сік 15 мл Сіль 1/4 ч. л. Чорний мелений перець 1/4 ч. л. Кріп 2 гілочки Петрушка 2 гілочки

Спосіб приготування:

Крок 1 Пересипте кускус у глибоку миску та залийте окропом. Накрийте кришкою або тарілкою й залиште на 5–10 хвилин, щоб крупа увібрала воду та набухла. Потім розпушіть її виделкою та дайте трохи охолонути.

Крок 2 Промийте кріп і петрушку, обсушіть та дрібно наріжте. Змішайте сметану із зеленню, лимонним соком, сіллю та чорним перцем. Спробуйте соус і за потреби додайте ще трохи лимонного соку або спецій.

Крок 3 Помийте й обсушіть помідор, огірок і солодкий перець. Наріжте овочі великими шматочками, а з перцю попередньо видаліть насіння та перегородки. Почистьте червону цибулю й дрібно наріжте. Копчену курячу грудку наріжте тонкими скибочками. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розподіліть готовий кускус між двома глибокими тарілками або викладіть в одну велику салатницю. Додайте нарізані помідори, огірок і солодкий перець, а зверху розкладіть шматочки копченої курки.

Крок 5 Полийте овочі та курку сметанним соусом із зеленню. Посипте подрібненою червоною цибулею. За бажанням залиште частину заправки для подавання окремо.