Щоб кукурудза вийшла ідеальною – соковитою, солодкою та не перевареною – важливо дотримуватися кількох простих правил. Це допоможе зберегти смак та консистенцію. УНІАН розповідає, скільки потрібно варити кукурудзу для ідеального результату.

Скільки варити кукурудзу?

Молода кукурудза вариться досить швидко – приблизно 10-12 хвилин. Саме цього часу достатньо, аби зернятка стали м’якими та зберегли свій смак. Важливо під час варіння не давати качанам спливати, щоб вони повністю проварилися з усіх боків.

Стара кукурудза вариться набагато довше – приблизно 2 години. Проте все залежить від розміру та віку кукурудзи, тому варто перевіряти качани зубочисткою.

Під час варіння молодої чи старої кукурудзи не варто додавати у воду сіль, оскільки через це качани можуть стати жорсткими. Краще солити самі качани після приготування.