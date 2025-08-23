Не втратите аромат та смак: скільки точно потрібно варити сушені гриби
Сушені гриби – незамінна частина багатьох страв, особливо супів. Щоб зберегти їхній аромат та насичений смак, важливо не зіпсувати їх неправильним варінням. Beszamel розповідає, як правильно зварити сушені гриби.
Як підготувати гриби перед варінням?
Перед варінням сушені гриби потрібно замочити. Саме попереднє замочування дозволяє розкрити більше смаку та аромату.
Скільки часу потрібно варити сушені гриби?
Незалежно від того, чи готуємо ми сушені гриби для начинки вареників, пирогів чи для супу, діяти потрібно завжди однаково:
- Варимо замочені гриби у тій самій воді, у якій замочували їх. Перед цим завдяки ситу потрібно прибрати з води залишки піску чи сміття.
- Доведіть воду до кипіння, після цього зменште вогонь та варіть 15 хвилин.
- Накрийте каструлю кришкою та зніміть з вогню, залишивши гриби повністю охолонути.
- Процідіть бульйон, адже його можна використовувати в стравах.
- Гриби подрібніть та використовуйте за призначенням.
