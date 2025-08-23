Сушені гриби – незамінна частина багатьох страв, особливо супів. Щоб зберегти їхній аромат та насичений смак, важливо не зіпсувати їх неправильним варінням. Beszamel розповідає, як правильно зварити сушені гриби.

Як підготувати гриби перед варінням?

Перед варінням сушені гриби потрібно замочити. Саме попереднє замочування дозволяє розкрити більше смаку та аромату.

Скільки часу потрібно варити сушені гриби?

Незалежно від того, чи готуємо ми сушені гриби для начинки вареників, пирогів чи для супу, діяти потрібно завжди однаково: