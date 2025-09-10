Щоб морква зберігалася значно довше, варто використати пісок

Часто буває так, що вже за кілька місяців після збору врожаю морква починає в’янути, стає м’якою або навіть псується. У результаті значна частина овочів опиняється у відходах. Однак цього можна легко уникнути. Існує простий спосіб, який і сьогодні активно використовують фермери. Pixel Inform розповідає, як правильно зберігати моркву взимку.

Як зберігати моркву взимку?

Щоб морква зберігалася значно довше, варто використати пісок. Для цього вам потрібно взяти дерев’яний або пластиковий ящик з отворами для вентиляції та насипати в нього пісок. Він має бути чистим, річковим і, що найважливіше, правильної вологості.

Щоб перевірити рівень вологості, стисніть жменю піску в кулаці: він повинен тримати форму, але з нього не має капати вода. Занадто сухий пісок буде витягувати вологу з моркви, а надто мокрий – призведе до гниття. Для додаткового захисту від грибка можна додати в пісок трохи гашеного вапна або крейди (приблизно 1 склянка на відро піску).

Процес простий:

На дно ящика насипати шар піску 3-4 сантиметри. Викласти шар моркви так, щоб плоди не торкалися один одного. Засипати піском та повторювати шари до заповнення. Верхній шар має бути з піску.

Ящики краще ставити у прохолодний підвал чи погріб на невеликі підставки (15-20 сантиметрів від підлоги), щоб забезпечити циркуляцію повітря. Оптимальна температура зберігання – від +1 до +3°C, а вологість повітря – близько 90-95%. Утеплений балкон також може підійти, якщо ви впевнені, що температура не опуститься нижче нуля.