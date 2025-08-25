Головна проблема – надмірний вміст вологи у кабачка

Кабачкові оладки – проста та улюблена страва, однак їх часто складно приготувати так, щоб вони тримали форму. Ukr.Media розповідає, як правильно приготувати оладки, що вони не перетворились в кашу.

Як правильно підготувати кабачки?

Головна проблема – надмірний вміст вологи у кабачках. Тому важливо максимально видалити з них рідину. Кабачок потрібно натирати на великій тертці, далі треба перекласти масу у чистий рушник або марлю та ретельно відтиснути. Чим сухіші овочі, тим хрусткішими будуть оладки.

Чи варто використовувати сіль?

Сіль допомагає «витягнути» зайву вологу. Натерті кабачки варто посипати приблизно 1 чайною ложкою солі та залишити на 10-15 хвилин. Після цього добре вичавіть кабачки, але не промивайте – інакше волога повернеться назад.

Завдяки солі ви не тільки витягнете вологу, а й збережете колір та додасте смак.

Які пропорції інгредієнтів найкращі?

Не слід переборщувати з яйцями та борошном. Надлишок яєць зробить оладки гумовими, а занадто багато борошна – надто щільними та важкими. Для одного середнього кабачка (300-400 грамів) достатньо 1 яйця та 2-3 столових ложок борошна.