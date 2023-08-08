Бунт ватажка терористичної групи «Вагнера» Євгєнія Прігожина був спецоперацією, проведення якої було погоджено з російським диктатором Владіміром Путіним, а його мета – виявлення нелояльних генералів. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілова запитали, чому після бунту Прігожин не покараний, адже в країні з диктатурою зазвичай не вибачають заколотникам.

«Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані саме до Путіна та його оточення», – відповів секретар РНБО.

Він додав, що вже є розуміння кількості генералів, які відсторонені від виконання своїх обов'язків, частина з них перебуває за ґратами.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.

The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що російський генерал Сєргєй Суровікін заздалегідь знав про плани Прігожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. За даними ЗМІ, Суровікіна заарештували після невдалого заколоту ватажка ПВК «Вагнер».