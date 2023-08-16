Андрій Пащук має досвід роботи в правоохоронних органах

Бюро економічної безпеки втретє за рік змінило керівника. Після Едуарда Федорова, який прийшов на цю посаду після звільнення Вадима Мельника, відомством тимчасово керуватиме Андрій Пащук.

У середу, 16 серпня, прес-служба БЕБ повідомила, що Виконувача обов'язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Едуарда Федорова було звільнено відповідним наказом за згодою сторін 14 серпня 2023 року. Таким чином, до виконання обов’язків директора БЕБ приступив Андрій Пащук.

Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Що відомо про Андрія Пащука

З 1997 по 2017 роки він служив на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. У 2012 році входив до Штабу забезпечення міжнародної взаємодії і координації заходів безпеки з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

З 2018 до 2019 року працював у приватних структурах. З 2019 по 2022 роки працював в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Нагадаємо, уряд на засіданні 11 квітня звільнив Вадима Мельника з посади директора Бюро економічної безпеки. Він написав заяву на звільнення за власним бажанням.

З 17 квітня БЕБ керував Едуард Федоров, який до цього обіймав посаду першого заступника голови цього відомства.

У травні журналісти з’ясували, що його дружина Ольга Федорова має близько 20 бізнесів по всій Україні. Серед іншого, як йшлося в журналістському розслідуванні, компанія Федорової продавала «Укрзалізниці» діоди за завищиними цінами, що дозволяло їй заробляти на цьому десятки мільйонів гривень.