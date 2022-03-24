За останні два дні окупанти вбили 11 дітей і 17 поранили

Кількість дітей, які гинуть від рук російських окупантів і отримують поранення, щодня зростає. Станом на ранок 24 березня в Україні загинуло 128 дітей, ще понад 172 дитини отримали поранення, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За останні два дні загинуло 11 дітей і 17 отримали поранення. Найбільше постраждало дітей у Київській області –- 64, Харківській – 43, Донецькій – 43, Чернігівській – 32, Миколаївський – 24, місті Києві – 16, Житомирській – 15, Херсонській – 15 і Сумській – 14.

«У Маріуполі під завалами обстріляного окупантами будинку, повідомляють в Офісі генпрокуропа, знайдено тіло 11-річної гімнастки Катерини. Маленька спортсменка неодноразово перемагала на великих змаганнях», – сказано у повідомленні.

11 березня 2022 року під час евакуації цивільного населення в с. Перемога Броварського району Київської області військові РФ обстріляли колону автомобілів, внаслідок чого був вбитий 13-річний хлопець.

13 березня 2022 року у м. Бучі Київської області російські військовослужбовці безжально розстріляли автомобіль, в якому перебувала родина, мати та двоє дітей 4 та 9 років загинули.

До Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з тяжкими поранення внаслідок обстрілів військовими РФ доставлено 9 дітей із м. Маріуполя та м. Сєвєродонецька.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 566 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю.

Кількість дітей, які стають жертвами російської агресії, зростає щодня. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив24 березня, що у Рубіжному, де тривають бої, підтверджено загибель чотирьох людей, двоє з яких діти, та ще шестеро поранені.