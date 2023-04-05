Через ситуацію із різким збільшенням випадків захворювання на скарлатину в ужгородських школах і дитсадках медики щодня оглядатимуть дітей. Класи, у яких будуть виявлені випадки захворювання, відправлятимуть на дистанційне навчання. Батьків закликають вчасно звертатися до лікарів, щоб запобігти ускладненням.

Як у середу, 5 квітня, повідомила прес-служба Ужгородської міської ради, із початку 2023 року у місті фіксують значний ріст захворюваності на скарлатину – за січень-березень захворіло 65 дітей, із яких 32 школярі, 31 – дошкільнята. Під час засідання протиепідемічної комісії в Ужгороді медики відзначили, що перебування дітей в укриттях під час тривог сприяє неконтрольованому та стрімкому поширенню інфекції.

За рішенням комісії, директори шкіл і дитсадків в Ужгороді мають забезпечити щоденний огляд медичними працівниками стану здоров’я дітей у класах з фіксацією даних у відповідних журналах, щоденний ранковий огляд дітей у садочках та належний дезінфекційний режим. Крім того, освітянам рекомендували відправляти на онлайн-навчання класи, у яких будуть зафіксовані нові випадки скарлатини. Дистанційна форма у таких класах буде тривати від тижня до 21 дня.

Нагадаємо, скарлатина – інфекційне захворювання, яке проявляється висипом та ангіною і може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит тощо. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1-9 років. Після одужання в них формується пожиттєвий імунітет. Щеплення від скарлатини немає.