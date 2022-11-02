У 24-річного мешканця Калуського району виявили небезпечне захворювання – лептоспіроз. У міськраді Калуша зазначають, що це вже другий за рік випадок у районі. Як інфікувався чоловік, медики наразі не уточнюють. В Івано-Франківському центрі контролю і профілактики хвороб ZAXID.NET відмовились коментувати ситуацію із захворюванням на лептоспіроз у Калуші, пояснивши, що наразі триває епідрозслідування. Минулого року на лептоспіроз захворіли п’ятеро місцевих мешканців. Загалом по Івано-Франківській області фіксують до 20 випадків лептоспірозу щорічно.

Про підтвердження діагнозу мешканця одного із сіл Калуського району у вівторок, 1 листопада, повідомила прес-служба Калуської міської ради. «У жовтні 2022 року в Калуському районі зареєстровано другий випадок лептоспірозу. Захворів 24-річний чоловік, мешканець сільської місцевості», – йдеться у повідомленні.

У міській раді уточнюють, що протягом 2021 року в Калуському районі було зафіксовано п’ять випадків захворювання на лептоспіроз, у 2020 та 2019 роках – по одному. Як повідомляється на офіційному сайті центрі контролю та профілактики хвороб в Івано-Франківській області, щорічно на Прикарпатті реєструється до 20 випадків лептоспірозу.

Наразі в Івано-Франківському центрі контролю і профілактики хвороб ситуацію із захворюванням на лептоспіроз у Калуському районі не коментують: ZAXID.NET лише зазначили, що зараз проводяться необхідні дослідження, епідрозслідування триває.

Зазначимо, лептоспіроз – гостре зоонозне інфекційне захворювання людини і тварин різні види лептоспір. Інфікування відбувається в основному при догляді за тваринами (75,0%), в 56,3% вогнищ лептоспірозу заселені мишовидними гризунами.

Пік реєстрації випадків лептоспірозу припадає на літо – осінь. Джерелом захворювання є мишовидні гризуни, дикі та сільськогосподарські тварини. Лептоспіри до організму людини потрапляють через рот із забрудненими харчовими продуктами і водою через пошкоджену шкіру рук, ніг, слизові оболонки при купанні, користуванні забрудненою водою та догляді за худобою. Існує професійний ризик виникнення захворювання в лісорубів, косарів, працівників тваринницьких господарств, ветеринарів, робітників колекторів. До групи ризику належать і рибалки.