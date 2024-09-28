Зміни відбудуться у районах Монте-Роза, Кабан-Гласьє і Гобба ді Роллін

На межі Швейцарії та Італії почали танути льодовики й змінювати держкордон. Тому Швейцарія вирішила адаптувати свої кордони. Про це 27 вересня писало Swissinfo.

Відомо, що це у травні 2023 року італійсько-швейцарська комісія погодила проєкт, який врахував інтереси щодо кордону обох сторін. Відтак зміни відбудуться у районах Монте-Роза, Кабан-Гласьє і Гобба ді Роллін.

Також Швейцарія змінить кордони з Францією через прокладання колії на новій транскордонній трамвайній лінії у кантоні Женева. Країна адаптує кордони між комунами Перлі-Серту і Бардоннекс.

Зауважують, що влада Риму і Парижу невдовзі повинні дати свій дозвіл на зміну кордону.

До слова, у 2023 році науковці з Університету Лідса зазначали, що від 1997 року понад 40% шельфових льодовиків Антарктиди зменшилися. Майже половина з них не відновлюються.

Нагадаємо, 14 вересня інтенсивні дощі та снігопади майже у всіх регіонах Австрії призвели до перекриття частини автодоріг та залізниць. Особливо складні умови на сході країни.

Також у вересні генуезький циклон «Боріс» приніс у Європу рясні опади дощу та снігу, унаслідок яких рівень води у ріках суттєво піднявся. Надзвичайні ситуації фіксували у Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччині.