У Чернівцях лікарі під час операції витягли з ока 55-річної пацієнтки 10-сантиметрового гельмінта. Відомо, що жінка звернулася до лікарів зі скаргами на почервоніння та набряк ока. У пацієнтки діагностували дирофіляріоз – гельмінтозне захворювання, яким можна заразитися при укусі комарів, кліщів та бліх.

Про випадок повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб у вівторок, 27 грудня. За даними медиків, чернівецька лабораторія серологічних досліджень виявила у 55-річної пацієнтки дирофіляріоз. Напередодні жінка звернулася до обласної лікарні у Чернівцях зі скаргами на почервоніння та набряк ока. Відтак лікарі витягли з ока пацієнти 10-сантиметрового гельмінта.

«Під час операції лікарі вилучили з кон'юнктиви правого ока жінки дорослу особину (Dirofilaria repens) довжиною 10 см»,– йдеться у повідомленні центру контролю та профілактики хвороб.

Медики зазначають, що дирофіляріоз – це гельмінтозне захворювання, яке супроводжується тяжким ураженням усіх органів і систем організму людини (серце, очі, головний мозок). Людина заражається при укусі кровосисних комах, в основному комарів (можливо також гедзів, кліщів, бліх). Личинка, з моменту укусу комара, починає рости і через 6 місяців досягає у довжину до 15 см.

Клінічно захворювання проявляється запальними вузлами, що нагадують пухлину, в місці якої відчувається свербіння та печія. Гельмінт може мігрувати під шкірою пацієнта до декількох десятків см/добу. У людей гельмінт зазвичай вражає очі, повіки, голову, шию, руки. Найчастіше дирофілярії видаляють при планових оперативних втручаннях, або випадково при видаленні атером та інших утворень шкіри, підшкірної клітковини тощо.