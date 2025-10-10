Борщ – страва з глибокими традиціями, але навіть класика іноді потребує свіжого акценту. Один із таких цікавих штрихів – кисле яблуко, яке надає борщу особливої пікантності та приємної кислинки. Цей інгредієнт чудово поєднується з м’ясом на кістці та овочами, збагачуючи смакову палітру страви. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Вода 2,5 л Яловичина на кістці 600 г Буряк 1 шт. Морква 1 шт. Картопля 3 шт. Капуста білоголова 300 г Яблука кислі 1 шт. Паста томатна 3 ст. л. Лавровий лист 1 шт. Перець чорний, горошок 3 шт. Олія соняшникова 20 г Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Яловичину помийте, залийте водою і доведіть до кипіння. Зніміть піну, посоліть і варіть на маленькому вогні 1 годину. Потім дістаньте м’ясо і відокремте його від кістки та покладіть назад у бульйон.

Крок 2 Овочі очистьте і помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву і буряк натріть на грубу терку. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю і моркву 5 хвилин. Додайте буряк, томатну пасту, влийте пів склянки води і тушкуйте 10 хвилин.

Крок 3 Картоплю наріжте кубиками, капусту нашинкуйте і покладіть у киплячий бульйон. Варіть 15 хвилин. Потім додайте овочеву заправку, лавровий лист, перець горошком, сіль і варіть ще 10 хвилин.