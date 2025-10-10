Червоний борщ з кислими яблуками. Рецепт дня0
Борщ – страва з глибокими традиціями, але навіть класика іноді потребує свіжого акценту. Один із таких цікавих штрихів – кисле яблуко, яке надає борщу особливої пікантності та приємної кислинки. Цей інгредієнт чудово поєднується з м’ясом на кістці та овочами, збагачуючи смакову палітру страви. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Вода
|2,5 л
|Яловичина на кістці
|600 г
|Буряк
|1 шт.
|Морква
|1 шт.
|Картопля
|3 шт.
|Капуста білоголова
|300 г
|Яблука кислі
|1 шт.
|Паста томатна
|3 ст. л.
|Лавровий лист
|1 шт.
|Перець чорний, горошок
|3 шт.
|Олія соняшникова
|20 г
|Сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Яловичину помийте, залийте водою і доведіть до кипіння. Зніміть піну, посоліть і варіть на маленькому вогні 1 годину. Потім дістаньте м’ясо і відокремте його від кістки та покладіть назад у бульйон.
Крок 2
Овочі очистьте і помийте. Цибулю дрібно наріжте, моркву і буряк натріть на грубу терку. Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю і моркву 5 хвилин. Додайте буряк, томатну пасту, влийте пів склянки води і тушкуйте 10 хвилин.
Крок 3
Картоплю наріжте кубиками, капусту нашинкуйте і покладіть у киплячий бульйон. Варіть 15 хвилин. Потім додайте овочеву заправку, лавровий лист, перець горошком, сіль і варіть ще 10 хвилин.
Крок 4
Кисле яблуко натріть на грубу терку і відправте у борщ. Через 5 хвилин відключіть. Подавайте готовий борщ зі сметаною.