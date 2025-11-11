Невелика кількість оливкової олії з вичерпаним терміном придатності не завдасть шкоди

Оливкова олія цінується не лише за свій смак, а за надзвичайну універсальність. Її можна використовувати як для заправки салатів, так і для випікання тортів. Проте багато хто не знає, як довго може зберігатися оливкова олія і не псуватися. Real Simple розповідає, як розпізнати чи зіпсувалась оливкова олія.

Чи може зіпсуватися оливкова олія?

Оливкова олія, як і будь-яка олія, не безсмертна. З часом світло, тепло і кисень провокують ранцидифікацію – процес окислення жирів, що призводить до неприємного смаку та запаху олії. Це впливає і на її поживність.

Як визначити, чи зіпсувалася оливкова олія?

Ваш ніс є вашим найкращим другом при оцінці оливкової олії: понюхайте, чи змінився її запах. Якщо ви все ще не впевнені, спробуйте олію на смак. Якщо вона має смак або запах несвіжих горіхів, старої помади, пластиліну або зіпсованого мʼяса і залишає жирне та воскове відчуття в роті, то, ймовірно, олія зіпсувалася.

Чи можна вживати оливкову олію з вичерпаним терміном придатності?

Невелика кількість оливкової олії з вичерпаним терміном придатності не завдасть шкоди, але регулярне її вживання може мати негативні наслідки для здоров’я.