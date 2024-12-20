За словами фахівців, триденна ферментована рисова вода ефективна як добриво для рослин

У сучасному світі люди шукають прості та ефективні способи зменшити відходи й покращити довкілля. Одним із таких способів є повторне використання залишків рису та його побічних продуктів для вашого саду. House Digest зазначає, що рисова вода природним чином відлякує шкідників з вашого городу та саду, оскільки містить фенольні кислоти та природні пестициди.

Чим корисна рисова вода?

Компостування рису є доступним методом для створення поживного ґрунту для рослин. Окрім того, вода, яка зазвичай зливається під час промивання рису перед приготуванням, може стати чудовим добривом. Вона містить фенольні кислоти, а також ефективно відлякує шкідників.

За словами фахівців, триденна ферментована рисова вода ефективна як добриво для рослин. Дослідження 2022 року підтвердило, що рисова вода «може підвищити родючість ґрунту» та допомогти в активному рості рослин. Наприклад, такі культури, як томати, баклажани та шпинат, збільшили ріст на 22-43% більше, ніж під час використання звичайної води. Це підтверджує висновки про те, що рисова вода містить азот, фосфор і калій.

«Макроелементи, що містяться в рисовій воді, дадуть вашим рослинам швидкий поживний імпульс, що особливо корисно, коли вони відновлюються після будь-якого виду стресу. Використання цього побічного продукту при пересадці або після боротьби зі шкідниками може допомогти вашим рослинам процвітати», – пояснює садівниця Тіффані Селві, редакторка відділу садівництва журналу House Digest.

Поради щодо використання рису у вашому саду

Щоб отримати максимальну користь від рисової води, існує кілька варіантів приготування цієї багатої на поживні речовини рідини. Найпростіший спосіб – розмішати нешліфований рис у теплій воді та залишити на 30-45 хвилин, а потім процідити воду в миску. Щоб зберегти більше поживних речовин, готуйте рис на плиті, але додайте більше води, ніж потрібно. Коли рис буде готовий, процідіть зайву воду, щоб використати її.

Ферментована рисова вода, яка, здається, пропонує найбільшу поживну цінність з цих варіантів, вимагає трохи більше зусиль і часу. Почніть з методу замочування, а потім перелийте воду в банку. Додайте 1 столову ложку цукру та 4 столові ложки молока і нещільно закрийте банку кришкою. Залиште суміш на 3-4 дні при кімнатній температурі, щоб вона набула кислуватого запаху. Використовуйте рисову воду, обприскуючи рослини з пульверизатора або поливаючи ґрунт.

«Позакореневе обприскування часто є найшвидшим способом поглинання рослинами поживних речовин, але використання рисової води безпосередньо на ґрунті також є корисним, оскільки виконує подвійну функцію – поливає рослини, одночасно заохочуючи їх засвоювати природні добрива», – пояснює Тіффані Селві.