Білокачанну капусту використовувати як свіжу після замерзання вже не вийде, але не варто поспішати її викидати

Іноді капуста, що зберігалась на балконі або в підвалі, підмерзає – і тоді постає питання: чи варто її викидати або можна ще використати. «РБК-Україна» розповідає, що робити з замерзлою капустою.

Що робити із замороженою капустою?

Білокачанну капусту використовувати як свіжу після замерзання вже не вийде, але не варто поспішати її викидати. Спочатку потрібно визначити, наскільки вона промерзла. Для цього розріжте качан навпіл та залиште при кімнатній температурі, а потім огляньте.

Іноді заморожування могло зачепити тільки верхні листочки, і в такій ситуації листя можна забрати, а решту качана використовувати для будь-яких страв. Також ви можете відправити таку капусту на зберігання далі, але не в те саме місце, адже там вона знову може замерзнути.

Але якщо качан промерз наскрізь, то повернути йому свіжість вже не вийде. І після розморожування капуста стане зовсім іншою на смак. Тому для приготування салатів вона не підійде.

Щоб правильно розморозити таку капусту, покладіть її в холодильник на три дні, щоб вона поступово розморозилась, а потім залиште при кімнатній температурі на пару годин.

Що можна приготувати із замороженої капусти?

Заморожену капусту можна засолити, замаринувати та заквасити. Проте найкращий варіант – пустити її на приготування супів чи інших страв, де потрібна сильна термічна обробка. Проте, пам’ятайте, що при приготуванні страв із замерзлої капусти потрібно збільшити звичайний час для приготування на 15-20 хвилин.