Будуть такі ж, як і свіжі: як можна заморозити живі дріжджі
Щоб не витрачати залишки, варто знати, що їх можна заморозити
Свіжі дріжджі необхідні для домашньої випічки. Щоб не витрачати залишки, варто знати, що їх можна заморозити – і при цьому так, щоб вони не втратили здібність підіймати тісто. Sante розповідає, як правильно заморожувати свіжі дріжджі.
Як заморозити свіжі дріжджі?
- Розділіть дріжджі на порції відповідно до ваших потреб, щоб полегшити розморожування невеликих кількостей.
- Помістіть свіжі кубики дріжджів у герметичний пакет для заморожування.
- Залишайте невелику відстань між порціями, щоб вони не злиплися в морозилці.
- Обережно видавіть повітря з пакета, щоб дріжджі довше залишалися свіжими.
- Щільно закрийте пакет та покладіть його в морозильну камеру.
Як довго зберігаються свіжі дріжджі в морозилці?
Свіжі дріжджі можна зберігати в морозильній камері до шести місяців за умови їх належного зберігання. А після розморожування використовуйте їх одразу ж, щоб вони не втратили свою розпушувальну здатність.
