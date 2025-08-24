Щоб не витрачати залишки, варто знати, що їх можна заморозити

Свіжі дріжджі необхідні для домашньої випічки. Щоб не витрачати залишки, варто знати, що їх можна заморозити – і при цьому так, щоб вони не втратили здібність підіймати тісто. Sante розповідає, як правильно заморожувати свіжі дріжджі.

Як заморозити свіжі дріжджі?

Розділіть дріжджі на порції відповідно до ваших потреб, щоб полегшити розморожування невеликих кількостей. Помістіть свіжі кубики дріжджів у герметичний пакет для заморожування. Залишайте невелику відстань між порціями, щоб вони не злиплися в морозилці. Обережно видавіть повітря з пакета, щоб дріжджі довше залишалися свіжими. Щільно закрийте пакет та покладіть його в морозильну камеру.

Як довго зберігаються свіжі дріжджі в морозилці?

Свіжі дріжджі можна зберігати в морозильній камері до шести місяців за умови їх належного зберігання. А після розморожування використовуйте їх одразу ж, щоб вони не втратили свою розпушувальну здатність.