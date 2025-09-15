Насправді навіть невелика помилка може зіпсувати текстуру – зробити рис липким або кашоподібним

Майже кожен, хто варить рис, замислюється: чи варто його перемішувати під час варіння, щоб він вийшов розсипчастим. Насправді навіть невелика помилка може зіпсувати текстуру – зробити рис липким або кашоподібним. Arguments розповідає, чи варто помішувати рис під час варіння.

Чи потрібно помішувати рис?

Щоб рис не злипався під час приготування, його не слід мішати постійно. Варто перемішати рис лише один раз після закипання, інакше зерна постійно вбиратимуть воду, внаслідок чого вся маса може стати кашоподібною.

Під час варіння кришку з каструлі не потрібно знімати, щоб підтримувати температуру.

Можна ще раз перемішати рис вже після того, як він буде готовим та знятим з вогню. Тоді в кашу рекомендується додати шматочок вершкового масла.