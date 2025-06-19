Не варто перейматися, що бульйон буде менш наваристим, адже піна на поверхні – це лише суміш білків та жирів.

Багато хто під час приготування бульйону ретельно знімає піну з поверхні, вважаючи це обов’язковим етапом. Але чи справді це впливає на смак та якість страви? «24 канал» розповідає, чи потрібно знімати піну з бульйону під час варіння.

Чи потрібно знімати піну з бульйону?

Піна, яка утворюється на поверхні бульйону, не несе жодної загрози для здоров’я або смаку страви. Однак смак іноді далеко не головний критерій для ідеальної страви. У відомих ресторанах бульйон обов’язково повинен бути прозорим. Тому у процесі варіння потрібно час від часу забирати піну шумівкою.

Не варто перейматися, що бульйон буде менш наваристим, адже піна на поверхні – це лише суміш білків та жирів. Тому в кінцевому результаті ви отримаєте прозору та красиву страву, яка потішить всіх своїм смаком.