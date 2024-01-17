У середу, 17 січня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про нові підозри Гринкевичам і їхнім спільникам, а також намір Петра Порошенка відсудити гроші у прикордонників.

Найцікавіша частина історії все ще невідома

Розслідування корупційних справ Ігоря Гринкевича, його родичів і спільників успішно триває. Сьогодні Офіс генерального прокурора і Держбюро розслідувань повідомили про нову підозру самому Гринкевичу і директорам трьох підконтрольних йому підприємств. Тепер Гринкевича підозрюють не лише у хабарі, але й у створенні злочинної організації й шахрайстві в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. П'ятьох підозрюваних затримали, їм визначають запобіжний захід. За вказаними звинуваченнями вони можуть сісти за ґрати на дванадцять років. Серед затриманих може бути й син Гринкевича-старшого Роман Гринкевич.

В Офісі генпрокурора кажуть, що Гринкевичі зі спільниками завдали державі шкоди майже на мільярд. Експертиза каже про 934 млн грн. Мова йде саме про договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу. Ба більше, одяг був за завищеними цінами. Значну частину постачання шахраї зірвали. Контракт Гринкевичів на постачання харчування військовим у Миколаївській і Херсонській областях прокуратура і ДБР не згадують. А це важливий напрямок оборудок згаданої родини. Нагадаю, що компанія «Трейд Лайнс Рітейл», засновницями якої виступали дружина і донька Ігоря Гринкевича, торік виграла три тендери від Міноборони на забезпечення харчування військовим на 724, 670 і 470 млн грн. Разом це 1,864 млрд грн. Ще раніше, у квітні 2023 року, записана на доньку Гринкевича компанія отримала контракти на постачання харчів військовим в Одеській області на загальну суму 1,7 млрд грн. Закупівлі були за завищеними цінами.

Отож Гринкевичі отримували колосальні замовлення від Міноборони, завищували ціни, зривали постачання, а самі скуповували нерухомість, елітні авто і відпочивали на закордонних курортах. Досі увесь шум у цій справі крутився навколо саме членів одіозної родини, але слушно було б звернути увагу на те, хто так тісно і дорого співпрацював з Гринкевичами весь цей час. І ось нарешті ДБР повідомляє, що його слідчі встановлюють коло причетних осіб до кримінального правопорушення. У тому числі перевіряють інформацію стосовно посадовців Міністерства оборони України.

І це найцікавіша частина цієї історії, яка поки невідома. Розповіді про незаконно нажиті дорогі будинки, готелі й машини добре поширюються у телеграм-каналах, однак ключові питання полягають в тому, хто був покровителем Гринкевичів. Хто дозволив прикипіти до державного корита, ненаситно черпати звідти й ділитися. Як відомо, Ігор Гринкевич активно працював і в регіонах. Зокрема, Львівська обласна держадміністрація уклала з його компаніями більше ніж десять тендерів. До речі, сьогодні СБУ провела обшуки у департаменті цивільного захисту Львівської ОВА і вони стосуються можливих порушень у процесі закупівель засобів індивідуального захисту. Здається, що їх компанії Гринкевича не постачали, але й без того у відомстві Максима Козицького останнім часом занадто багато скандалів.

Ще один акт вистави у Львові

Петро Порошенко вирішив судитися у Львові з українськими прикордонниками. Політик вважає, що стражі кордону незаконно не випустили його до Польщі торік 1 грудня. Порошенко нібито планував міжнародне турне, частиною якого мала стати зустріч з одіозним прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І саме через цю зустріч Служба безпеки України рекомендувала скасувати відрядження Порошенка за кордон. У спецслужбі вважають, що Росія хотіла використати цю зустріч проти України.

За даними ZAXID.NET, Порошенко знав, що за кордон його не випустять, але все ж вирішив влаштувати показову суперечку з прикордонниками. Мовляв, дивіться на свавілля влади, яка забороняє колись ключовому політику країни сьогодні розвивати міжнародний діалог. Можна сказати, що та вистава Порошенкові загалом вдалася. І справді багатьом було невтямки, який сенс не випускати Порошенка за кордон, коли кожен український голос важливий на міжнародній арені.

Інформація від СБУ про заплановану зустріч з Орбаном давала певне пояснення. Навряд відомий українофоб і провокатор збирався говорити з Порошенком про реальне порозуміння між нашими країнами, а маніпулювати ситуацією на замовлення Росії угорський прем'єр цілком міг би. І ось сьогодні Порошенко вирішив влаштувати ще один акт своєї вистави у Львові. Він вимагає від прикордонників компенсацію на суму 500 тис. грн, а їхні дії називає перешкоджанням дипломатичній роботі та ударом по обороноздатності України. Сьогодні цю справу почав розглядати Львівський окружний адміністративний суд.

У стилі Порошенка було б пообіцяти, що в разі перемоги у суді, він придбає на ці гроші FPV-дрони й передасть їх прикордонникам на фронт. Отак і робиться політичний піар, а Порошенко на ньому добре знається.