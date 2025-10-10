Багато хто досі вважає, що мити гречку перед варінням необов’язково

Чи потрібно мити гречку перед варінням?

Мити гречку потрібно. Насамперед через те, що в крупі може траплятися різне сміття та дрібні камені, які краще змити до того, як почати варити гречку. Також непромита крупа повністю змінює смак готової страви.

Окрім цього, гречка містить фітинову кислоту, яка не засвоюється нашим організмом, тому якщо цю кашу не промити, вона буде менш корисною. Фітинова кислота перешкоджає всмоктуванню мікроелементів, які потрібні людині для здоров’я. І щоб позбутися цієї кислоти, крупу потрібно лише промити.