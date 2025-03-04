Лляна олія і смачна, і надзвичайно корисна

Лляна олія останнім часом все частіше з'являється на полицях супермаркетів та магазинів. І не дарма. Вона не лише смачна, а й неймовірно корисна, тож все більше людей, які дотримуються здорового харчування, включають її у свій раціон. Утім, лляну олію використовують не лише в кулінарії, а й у косметології.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів про користь лляної олії, як її правильно використовувати, зберігти і з якими оліями і спеціями її можна поєднувати.

Лляну олію виготовляють методом пресування дозрілого та висушеного насіння льону. Вона має злегка горіховий смак, водночас мʼякий і трішки гіркуватий. Якщо ж гіркота в олії яскраво виражена, найвірогідніше, її неправильно зберігали.

Чим корисна лляна олія?

«Лляна олія – це 100% ненасичений, а отже корисний жир. Ба більше, чимало жирів у складі цієї олії наш організм не може виробляти самостійно, а тому отримує лише з невеликої кількості їжі, котра слугує їх джерелом. У складі є лігніни – антиоксидантні та протизапальні сполуки, які науковці пов’язують зі зниженням ризиків виникнення багатьох хронічних хвороб. Також у лляній олії міститься тіамін та ніацин, які роблять шкіру еластичною та пружною, завдяки чому ця олія часто стає інгредієнтом доглядової косметики», – каже кулінарний експерт.

Тож чим корисна ця олія?

Підтримує здоров’я серцево-судинної системи. Омега-3 жирні кислоти, якими вона багата, знижують рівень поганого холестерину та підвищують рівень хорошого. Інші форми омега-3 після перетворення в організмі зменшують запалення, покращують кровообіг і знижуть артеріальний тиск. Альфа-ліноленова кислота своєю чергою перешкоджає утворенню тромбів, які можуть призвести до інфарктів та інсультів.

Омега-3 жирні кислоти, якими вона багата, знижують рівень поганого холестерину та підвищують рівень хорошого. Інші форми омега-3 після перетворення в організмі зменшують запалення, покращують кровообіг і знижуть артеріальний тиск. Альфа-ліноленова кислота своєю чергою перешкоджає утворенню тромбів, які можуть призвести до інфарктів та інсультів. Знижує запалення та має антиоксидантну дію. Антиоксиданти необхідні для захисту організму від пошкодження вільними радикалами, які можуть спричинити пошкодження клітин і призвести до низки хронічних захворювань. Також вони уповільнюють процес старіння, сприяють загальному розслабленню та покращують сон. Лігнани, ключові антиоксиданти в цій олії, можуть зв’язуватися з рецепторами естрогену, допомагаючи збалансувати рівень гормонів.

Антиоксиданти необхідні для захисту організму від пошкодження вільними радикалами, які можуть спричинити пошкодження клітин і призвести до низки хронічних захворювань. Також вони уповільнюють процес старіння, сприяють загальному розслабленню та покращують сон. Лігнани, ключові антиоксиданти в цій олії, можуть зв’язуватися з рецепторами естрогену, допомагаючи збалансувати рівень гормонів. Підтримує здоровʼя мозку. Альфа-ліноленова кислота, тип омега-3, який у великій кількості міститься в лляній олії, перетворюється на EPA та DHA, два типи омега-3, які безпосередньо використовуються мозком. Ці жирні кислоти необхідні для функціонування нейронів, пам’яті та здібностей до навчання.

Як споживати лляну олію?

Лляну олію не використовують для смаження, бо вона має низьку точку димлення, тобто швидко руйнується при високих температурах. Та лляна олія чудово підходить для додавання в готові страви. Ви можете використовувати її в заправках для салатів і соусах, нею можна збризнути готову пасту, вівсянку чи вареники. Також лляну олію можна додавати в смузі чи йогурт, щоб зробити їх кориснішими.

Лляну олію за бажанням можна поєднати з іншими видами олії, наприклад, з оливковою чи соняшниковою, або ж додати до неї спеції – розмарин, перець чилі чи часник. Це урізноманітнить її смак.

Як правильно зберігати лляну олію?

Кулінарний експерт не радить її тримати біля плити чи духовки, бо у теплому місці вона окислюється та може згіркнути. Найкраще місце для її зберігання – темна прохолодна шафа чи комора, або навіть дверцята холодильника.

Купувати лляну олію слід виключно у пляшці із затемненого скла. І звертайте увагу на дату виготовлення, бо навіть маленька пляшечка може зберігатися у вас місяці.