Гарбузова олія має насичений горіхово-землистий смак із легкими нотками прянощів і солодкуватого аромату

Гарбуз поєднує у собі цікавий смак та аромат, а також безліч корисних властивостей. Втім, не всім до смаку страви з гарбузом, тому варто звернути увагу на гарбузову олію. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, чим корисна ця олія, як її правильно вживати та кому краще обмежити її у своєму раціоні.

Чому гарбузова олія корисна для здоров’я

Гарбузова олія – це насичена корисними речовинами олія, яку отримують із насіння гарбуза методом холодного віджиму. Вона містить вітаміни A, E, C, B1, B2, і K, а також мікроелементи, такі як цинк, магній, залізо і селен.

Цей продукт має безліч корисних властивостей, зокрема для серцевої системи. Завдяки високому вмісту омега-3 та омега-6 олія знижує рівень холестерину і покращує кровообіг. Вона позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, має м’яку проносну дію, допомагає при захворюваннях шлунка. Продукт захищає клітини від старіння, має протизапальну дію. А також підсилює імунну систему завдяки вітамінам і мінералам, зокрема цинку. Гарбузова олія підтримує пружність шкіри, сприяє зміцненню волосся і нігтів.

Яка на смак гарбузова олія

Гарбузова олія має насичений горіхово-землистий смак із легкими нотками прянощів і солодкуватого аромату. ЇЇ смак трохи нагадує гарбузове насіння, але має більш виражений смак із легкою гіркуватістю.

Як правильно вживати гарбузову олію

Щоб зберегти всі корисні властивості, гарбузову олію слід споживати в сирому вигляді. Вона чудово підходить для заправки салатів, холодних соусів, каш та вже готових страв. Також її можна приймати натщесерце – це підтримує роботу шлунково-кишкового тракту.

Оптимальна порція – 1-2 чайні ложки на день. Проте варто починати з невеликих доз, поступово підвищуючи до столової ложки.

Кому не варто вживати гарбузову олію

Гарбузову олію варто обмежити або уникати людям з певними захворюваннями:

Жовчнокам’яна хвороба. Олія може сприяти руху каменів, що може спричинити біль. Алергія на гарбузове насіння. Можливі реакції на олію. Розлади шлунка. Олія може викликати проносний ефект. Гіпотонія. Олія має здатність знижувати тиск, тому при низькому тиску її слід вживати обережно.

У разі сумнівів варто обовʼязково проконсультуватися з вашим лікарем-терапевтом.