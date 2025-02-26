Гарбузова олія: у чому її користь та як її використовувати
Гарбуз поєднує у собі цікавий смак та аромат, а також безліч корисних властивостей. Втім, не всім до смаку страви з гарбузом, тому варто звернути увагу на гарбузову олію. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, чим корисна ця олія, як її правильно вживати та кому краще обмежити її у своєму раціоні.
Чому гарбузова олія корисна для здоров’я
Гарбузова олія – це насичена корисними речовинами олія, яку отримують із насіння гарбуза методом холодного віджиму. Вона містить вітаміни A, E, C, B1, B2, і K, а також мікроелементи, такі як цинк, магній, залізо і селен.
Цей продукт має безліч корисних властивостей, зокрема для серцевої системи. Завдяки високому вмісту омега-3 та омега-6 олія знижує рівень холестерину і покращує кровообіг. Вона позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, має м’яку проносну дію, допомагає при захворюваннях шлунка. Продукт захищає клітини від старіння, має протизапальну дію. А також підсилює імунну систему завдяки вітамінам і мінералам, зокрема цинку. Гарбузова олія підтримує пружність шкіри, сприяє зміцненню волосся і нігтів.
Яка на смак гарбузова олія
Гарбузова олія має насичений горіхово-землистий смак із легкими нотками прянощів і солодкуватого аромату. ЇЇ смак трохи нагадує гарбузове насіння, але має більш виражений смак із легкою гіркуватістю.
Як правильно вживати гарбузову олію
Щоб зберегти всі корисні властивості, гарбузову олію слід споживати в сирому вигляді. Вона чудово підходить для заправки салатів, холодних соусів, каш та вже готових страв. Також її можна приймати натщесерце – це підтримує роботу шлунково-кишкового тракту.
Оптимальна порція – 1-2 чайні ложки на день. Проте варто починати з невеликих доз, поступово підвищуючи до столової ложки.
Кому не варто вживати гарбузову олію
Гарбузову олію варто обмежити або уникати людям з певними захворюваннями:
- Жовчнокам’яна хвороба. Олія може сприяти руху каменів, що може спричинити біль.
- Алергія на гарбузове насіння. Можливі реакції на олію.
- Розлади шлунка. Олія може викликати проносний ефект.
- Гіпотонія. Олія має здатність знижувати тиск, тому при низькому тиску її слід вживати обережно.
У разі сумнівів варто обовʼязково проконсультуватися з вашим лікарем-терапевтом.