Парша є однією з найпоширеніших і найнебезпечніших хвороб яблунь. Вона здатна не лише зіпсувати вигляд плодів, а й повністю знищити врожай. Осінь вважається найвдалішим періодом для профілактичних заходів, адже саме в цей час можна зупинити розвиток інфекції і підготувати дерева до зими. Як це зробити, пише Agroweek.

Генетичний захист і вибір саджанців

Найнадійнішим способом запобігти появі парші є висадка сортів яблунь із природним імунітетом до збудника Venturia inaequalis. Науковці вже виявили понад п’ятнадцять генів, які відповідають за стійкість рослини до хвороби. Проте грибок здатен пристосовуватись, тому важливо вибирати саджанці, що мають не один, а декілька захисних генів. Це підвищує стійкість дерев до інфекцій і гарантує стабільні врожаї протягом кількох років.

Етапи осінньої обробки яблуневого саду

Осінній догляд складається з двох основних етапів: прибирання і обробки дерев.

Під час прибирання необхідно зібрати все опале листя, сухі гілки та уражені плоди. Саме в цих залишках грибок зберігає спори до весни. Найкраще спалити або утилізувати їх окремо, щоб уникнути повторного зараження.

Обробку проводять після збору врожаю, коли листя вже опало, але до настання морозів. У цей період обприскування дає найкращий результат, оскільки знищує збудника, який готується до зимівлі, і водночас зміцнює дерево перед холодами.

Вибір препаратів для захисту яблунь

Для боротьби з паршею використовують розчини мідного або залізного купоросу концентрацією близько 3%, а також бордоську рідину, яку готують із рівних частин мідного купоросу та негашеного вапна, розчинених у десяти літрах води. Добре себе зарекомендували засоби на основі триосновного сульфату міді, оскільки іони міді проникають у клітини грибка й руйнують їх. При роботі з мідними препаратами важливо дотримуватись дозування, щоб не пошкодити кору дерев.

Додаткові засоби для підсилення ефекту

Досвідчені садівники часто додають до розчину карбамід. Цей препарат посилює дію міді, знищує залишки грибка і прискорює розкладання опалого листя. Високий вміст азоту в карбаміді сприяє затримці розпускання бруньок навесні на кілька днів, що допомагає уникнути пошкодження дерев ранніми заморозками.

Як правильно проводити обробку

Під час обприскування потрібно рівномірно покривати крону, стовбур і пристовбурні кола. Процедуру проводять у суху, безвітряну погоду при температурі не нижче +5°С. Перевищення концентрації препаратів може призвести до опіків кори або ослаблення дерева.

Профілактика повторного зараження

Навіть після осінньої обробки залишається ризик повторного зараження, оскільки спори можуть переноситися вітром, птахами або комахами з сусідніх ділянок. Тому навесні рекомендується провести ще одну профілактичну обробку до початку цвітіння. Це допоможе зміцнити захист і запобігти розвитку хвороби в новому сезоні.